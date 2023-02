Rosalía canta 'LLYLM' por primera vez en directo

El pasado 27 de enero Rosalía lanzó LLYLM, su primera canción de 2023 que llega después del exitazo que ha supuesto su tercer álbum MOTOMAMI y su correspondiente gira por la que ha viajado por todo el mundo.

Una vez más, Rosalía ha vuelto a sorprender dejando claro que nunca parará de reinventarse. LLYLM (Lie like you love me) es una rumba spanglish de lo más pegadiza que ya acumula millones de reproducciones en las diferentes plataformas digitales.

Todavía sin videoclip oficial, Rosalía ha presentado por primera vez la canción en directo durante un evento en Nueva York.

Ha sido durante un evento privado de Coca-Cola Creations, firma con la que ya supimos que se había unido hace algo más de una semana cuando lanzó una bebida edición limitada con nuevo sabor y cero azúcares.

La marca explicó que esta nueva creación recrea la personalidad de Rosalía y se presenta en un envase diseñado por la propia artista.

Para promocionar la bebida y darla a conocer, Rosalía protagonizó un anuncio publicitario en el que se convierte en una motomami muy futurista.

A qué sabe la bebida de Rosalía

La nueva bebida se llama 'Move' y no tiene el sabor tradicional. La han definido como 'un estado de ánimo o una idea', un sabor "inspirado en el poder de transformación que la música tiene en nuestras vidas", así como en la capacidad de esta artista para "desafiar los géneros establecidos".