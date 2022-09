Rosalía y Wisin y Yandel lanzan la canción 'Besos Moja2', su colaboración en el disco 'La última misión'

Te interesa Rosalía tiene nuevo tatuaje y es parte de la letra de una canción flamenca

Rosalía y Wisin y Yandel están de estreno. Su canción Besos Moja2, su revisión del éxito Besos Mojados, que el dúo puertorriqueño lanzó en enero de 2010, ya está aquí.

La canción se ha estrenado este viernes 30 de septiembre coincidiendo con el lanzamiento del disco La última misión, un álbum en el que los dos artistas han querido versionar algunos de sus temas más icónicos.

El primer sencillo del álbum, Recordar, fue lanzado en diciembre de 2021 pero el disco se ha hecho esperar. Para compensar, la pareja de artistas lanzó otros dos temas en este tiempo: No se olvida, en febrero de 2022, y Llueve, en mayo de 2022, con la colaboración de Jhay Cortez.

El álbum cuenta con colaboraciones con otros de los máximos exponentes de la música latina como Sech, J. Balvin, Rauw Alejandro u Ozuna. También está presente Jennifer Lopez, que ha coqueteado en varias ocasiones con los ritmos urbanos de los países de Latinoamérica. Sin ir más lejos, cantó con Bad Bunny en la actuación de la Super Bowl del 2020.

Besos Moja2, la canción con Rosalía, es una revisión del tema Besos Mojados, del disco La revolución, el séptimo álbum de estudio del dúo de reguetón.

El disco La última misión viene acompañado de una gira que el dúo ha arrancado este mismo jueves 29 de septiembre y que recorrerá Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico

Lee la letra de 'Besos Moja2'

Hey, Shorty,

¿cómo Te Va? ¿cómo Te Va?

Hace Tiempo Que No Sé Nada De Ti.. (Eh-eh)

En Realidad,

Aún No He Podido Olvidarme De Ti.. (Oh)

Admite Que Yo Soy La Única, (Eh-eh)

Que Puede Dedicarte Este Tema..

Pero Prefiere’ Una Básica, (Oh-oh)

Porque Ella Nunca Te Dará Un Problema..

Y Aunque Hagamo’ Que No Te Acuerdes, (Eh-eh)

Lo Tuyo Y Mío Era Real.. (Oh-oh)

Yo Pienso En Ti Incondicional,

No Quería Que Tuviera Final, Porque.. (Eh-eh)

No Puedo Olvidar Tus Besos Mojados,

Ni La Forma En Que Tú Y Yo Nos Devoramos.. (Oh-oh-oh)

Esa Noche En Mi Cuarto, Oh (Eh), Eh-eh

Y La Luna Fue Testigo De (Oh-oh)

El Calor De Nuestros Cuerpos Encontrados, Oh, Oh..

En La Muñeca Fue Que A Ti Te Di Un Besito,

También Las Dejo En La Pared Pegaíto’.. (Yeah)

La Noche Es Nuestra, Una Noche Muy Motomami,

Tú Siempre Vuelves Porque Sabes Que Eres Pa’ Mí..

Quiero Cantarte O Quiero Chingarte Infinito,

Uh-oh, Uh-oh, Uh-oh..

Tú Me Desea’ Porque No Te Necesito,

Y No Es Casualidad.. (Doblete)

Mami, Sigo Grave Y Tú Tienes El Jarabe,

Lo Rico Que Sabe, Darte Un Besito Bien Suave.. (Tú Sabe’)

Toma La Llave, Toma La Clave,

Hazme El Amor Y Que Se Empañen Los Cristales De La Nave.. (Oh)

No Dejo De Pensar En Ti Y En Tu Cuerpo, Oh-oh

Yo Te Necesito Aquí Solo Un Momento.. (Eh-eh, Let’s Go)

No Puedo Olvidar Tus Besos Mojados, (Woh-oh-oh-oh)

Ni La Forma En Que Tú Y Yo Nos Devoramos..

Esa Noche En Mi Cuarto, Oh (Eh), Eh-eh

Y La Luna Fue Testigo De, (Oh-oh)

El Calor De Nuestros Cuerpos Encontrados,

Oh, Oh.. (Eh-eh-eh; ¡doble!)

Regálame Otra Noche Como Aquella De Miami En El Hotel,

Hasta El Amanecer..

Escuchando Los Clásicos De Doble Con Yandel,

Como Tú No Hay Ninguna, Mami, Yo Extraño Tu Piel..

Hoy Yo Me Pierdo Por Las Vela’,

Dicen De Ella Que Es Cara De Verla..

Sencillo, Y Sé,

Dicen De Ella Que No Pue’es Tenerla.. (No)

Ey, Ey, Voy De Punto En Blanco Con La Gata,

Millonaria Con Hoodie’ Barata’..

To’ Me Queda Bien Con Una White Tee,

‘tamo Aquí En Casa, Soy De Una Wifi.. (¡yandel!)

¿por Qué Será Que Contigo Me Da?

Son Estas Gana’ Una Enfermeda’..

Te Quedaste En Mi Piel Enredá’,

Te Quedaste En Mi Mente Hospedá’..

Si Las Gana’ Ya Están En El Tope,

Mírame A La Cara, Deja Que Mis Labio’ Te Toquen.. (Mami, La Leyenda)

Que La Noche Nos Arrope,

Y Si Comerno’ Es Un Error, Que Tu Cuerpo Se Equivoque..

Conmigo, Aquello Que Hicimo’ No Lo Olvido, (No Lo Olvido)

Tengo La Luna Como Testigo..

Bebé, No Miento Cuando Te Digo,

Que Yo.. (Eh)

No Puedo Olvidar Tus Besos Mojados, (Woh-oh-oh-oh)

Ni La Forma En Que Tú Y Yo Nos Devoramos..

Esa Noche En Mi Cuarto, Oh (Eh), Eh-eh..

Y La Luna Fue Testigo De, (Oh-oh)

El Calor De Nuestros Cuerpos Encontrados, Oh, Oh.. (Eh-eh-eh)

¡wisin Y Yandel!

(Woh-oh-oh)

ROSALÍA !!

La ROSALÍA !! (Woh-oh-oh)

Directamente Desde La Base,

Haahhahha.. (Oh-oh-oh, Oh)

Los Legendario’ !! (Oh-oh-oh, Oh)

Que Esta Es Pa’ La Última Misión,

Luny Tunes !! (Woh-oh-oh)

Mmm, Mmm.. (Woh-oh-oh)

Mmm, Je, Je, Je.. (Woh-oh-oh-oh)

Tracklist del disco 'La Última Misión' de Wisin y Yandel

1. Intro

2. Todos Quieren Bailar Contigo

3. Vapor by Wisin & Yandel & Rauw Alejandro

4. Se Vuelve Loca

5. Party y Alcohol by Wisin & Yandel & Chencho Corleone

6. Caliente

7. Culpables los Dos* by Wisin & Yandel & Ozuna

8. Delitos

9. Besos Moja2 by Wisin & Yandel & ROSALÍA

10. La Realidad by Wisin & Yandel & J Balvin

11. Un Ladrón by Wisin & Yandel & Prince Royce

12. Te Fuiste by Wisin & Yandel & Jay Wheeler

13. Miami by Wisin & Yandel & Jennifer López

14. No Sales de Mi Cabeza by Wisin & Yandel & Sean Paul

15. Borracho y Loco

16. Desierto

17. No se olvida

18. Chica Bombastic

19. Recordar

20. Llueve by Wisin & Yandel, Jhay Cortez & Sech

21. Ganas de Ti by Wisin & Yandel & Sech

22. Buscándote