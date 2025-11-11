Rozalén galardonada con el premio 'Leading Ladies of Entertainment' por los Latin Grammy de la mano de Leiva | Getty Images

Rozalén sigue sumando alegrías y éxitos a lo largo de su trayectoria. La artista albaceteña ha sido premiada por los Latin Grammy como Leading Ladies of Entertainment. Un reconocimiento que ha avalado la Academia Latina de la Grabación por ser "una de las cantautoras más influyentes del mundo hispanohablante, reconocida por su excelencia artística y su firme compromiso social".

La intérprete de La Puerta Violeta ha recibido este premio de la mano de otro gran artista de la música:Leiva. "Digiero un poco y luego os comparto toda mi emoción", ha expresado la cantante en redes con una serie de fotografías donde se aprecia su entusiasmo tras recibir este galardón.

¿Qué es el premio Leading Ladies of Entertainment?

El Leading Ladies of Entertainment reconoce a "las mujeres comprometidas con la sociedad en las artes y el entretenimiento latino que han inspirado a futuras líderes y realizado importantes contribuciones al sector", según detalla la Academia Latina de la Grabación. Un premio que se llevaron Vivir Quintana, Diana Rodríguez, Ana Rosa Santiago y Julieta Venegas en 2024.

Leiva y Rozalén: las ocasiones que los Latin Grammy han unido a ambos artistas

No obstante, no es la primera vez que los Latin Grammy vuelve a unir a ambos artistas. Antes de poner rumbo a Las Vegas, en 2021, Leiva y Rozalén cantaron a guitarra y voz Histéricos, tema del madrileño que en su versión original comparte con la mexicana Ximena Sariñana.

Ambos artistas volverían a unir sus voces sobre el escenario de Latin Grammy celebra La Música de Andalucía, que tuvo lugar el pasado 10 de septiembre en el Cartuja Center CITE de Sevilla. El artista de Terriblemente Cruel y la intérprete de Comiéndote a besoscantaron Contigo de Joaquín Sabina.

Las nominaciones de Leiva en los Latin Grammy

El cantante de Gigante se postula a la 26ª edición de los Latin Grammy con tres nominaciones:

Mejor álbum de rock - Gigante

Mejor canción pop/rock - Ángulo muerto

Mejor diseño de empaque - Gigante

Asimismo, Leiva figura en esta lista de españoles nominados a los Latin Grammy con artistas como Alejandro Sanz, Judeline, Aitana, Dani Martín o Valeria Castro. Puedes ver el listado de españoles nominados al completo aquí.