Los secretos de 'EAEA', la canción con la que Blanca Paloma representará a España en Eurovisión 2023

Blanca Paloma quiere poner a Europa a bailar por bulerías el próximo 13 de mayo en Liverpool (Reino Unido).

La ilicitana, de 34 años, representará a España en Eurovisión con EAEA, una nana flamenca y semi electrónica con la que rinde homenaje a su abuela Carmen. Un tema de raíz con un toque vanguardista que arrasó en el Benidorm Fest con el apoyo masivo tanto del púbilco como del jurado profesional. Agoney quedó en segunda clasificación y el tercer puesto fue para Vicco.

Era la segunda vez que Blanca Paloma intentaba conseguir el pase a Eurovisión. Ya se presentó en 2022 al Benidorm Fest con la balada Secreto de Agua, cuya letra está inspirada en un crimen real. Ganó Chanel, la misma que le entregaba el Micrófono de Bronce a su sucesora segundos después de conocerse la victoria de Blanca Paloma.

Homenaje a su abuela Carmen: matriarca, sevillana y modista

Blanca Paloma ha dedicado esta canción a su abuela paterna, Carmen, que falleció antes de escuchar cantar a su nieta de manera profesional.

La imagen que sirve como portada del single está creada a partir de una foto real de Carmen, en la que aparece muy sonriente y vestida con un traje de flamenca, un abanico y gafas de sol.

El tema, que trasmite alegría, tradición, maternidad y familia, sirve también para poner en valor a las mujeres de su familia.

En su entrevista con Toñi Moreno, la ilicitana explicó que "es un homenaje a mis raíces, ensalza el legado de amor y saber transferido de generación en generación a través de la nana. Recordar de dónde vengo para saber a dónde voy".

Su abuela está presente en los recuerdos más emotivos de su infancia. "De pequeña me cantaba una canción andaluza que se reía de la muerte. Y desde que ella murió, siento que la tengo aquí en mi corazón", contó sobre la nana original que la inspiró para componer EAEA, que para Blanca Paloma es "una historia de amor que va más allá de la muerte".

"Mi abuela Carmen, matriarca, sevillana, modista, alma de la fiesta, artista de sobremesa familiar. De ella heredé la máquina de coser, la precisión en las costuras, el amor por el flamenco y la poca vergüenza", escribió la artista sobre la figura de la madre de su padre en su cuenta de Instagram.

La simbología de la puesta en escena: los flecos y la luna

Son cinco bailarinas las que acompañaban a Blanca Paloma sobre el escenario. La puesta en escena que llevó a cabo en el Benidorm Fest puede sufrir modificaciones de cara a su presentación en Eurovisión, pero a grandes rasgos esta es la perfomance que Blanca Paloma llevará a cabo ante Europa.

La cantante ha recurrido a varios elementos para dotar la presentación de personalidad y carácter propio. Es como si la actuación fuese un relato del viaje personal y emocional que Blanca Paloma ha tenido que hacer para encontrar su propio camino.

Del techo del escenario cuelga un círculo de flecos rojos que simula "un abrazo" de su abuela Carmen. Son los mismos hilos del traje rojo que luce su matriarca en la caráctula del single.

"Es ese pecho, esa zona de confort que me abraza y, a la vez, que tiene un pasillito, como un útero, para saber de dónde vengo y hacia dónde voy. Es como un viaje de empoderamiento a través de un rito", contó la artista en rueda de prensa.

Los hilos no son el único elemento que cobra un especial simbolismo. La artista incluye un guiño a la luna con uno de los planos de la realización.

Justo cuando la artista canta "mi niño, cuando me muera, que me entierren en la luna, y todas las noches te vea" se abre poco a poco un plano cenital en el que Blanca Paloma aparece agachada y cantando sobre un círculo blanco que hace referencia, precisamente, a la luna sobre la que canta en EAEA.

El gesto del arquero, su "personaje" en Secreto de Agua y EAEA

Lleva posando de la misma manera en prácticamente todas sus apariciones públicas desde que ganó el Benidorm Fest.

Blanca Paloma hace el gesto de la arquera en los Premios Goya // Getty

La alfombra azul de los Premios Goya ha sido la prueba definitiva de que Blanca Paloma se ha autoproclamado como una arquera en su viaje musical.

Ella misma ha creado el personaje a partir de un gesto que se hizo viral en su performance en Secreto de Agua.

El gesto de arquera de Blanca Paloma en 'Secreto de Agua' // RTVE

En un momento de la canción, Blanca Paloma estira los brazos y se coloca en una posición que simula la de una arquera cuando va a lanzar sus flechas. Sus seguidores se preguntaban si lo iba a incluir en EAEA y ella no lo dudó.

"El pesonaje del arquero lo hemos creado entre todos. Al final todos os enamorasteis de este gesto y me preguntábais, pero 'va a estar, va a estar'. Y es que no va a estar, va a ser. Me he convertido en esa arquera, ese personaje que he atravesado desde ese círculo de flecos, que es como el mantón de mi abuela, o ese útero al que entro para ver de dónde vengo y saber a dónde voy. Es como un viaje de empoderamiento", señaló la propia artista.

El gesto de la arquera de Blanca Paloma en EAEA // RTVE

El orgullo de sus padres y su hermana Sara

Han vivido de primera mano los esfuerzos de su hija para conseguir el pase a Eurovisión y que lo haya conseguido es motivo de orgullo y celebración en la familia Ramos-Baeza.

"Ver a mi hija quedando como ha quedado, con la foto de mi madre, su mantón... El homenaje a mi madre, que es la matriarca de mi familia, es lo más grande, y no hablo más porque si no...", decía muy emocionado Francisco Ramos, el padre de Blanca Paloma tras conocerse su pase a la gran final de Benidorm.

Francisco Ramos y la madre de la artista, Mari Carmen Baeza, viven en El Altet, el barrio de Alicante donde han criado a sus dos hijas. Sara Ramos, la hermana de Blanca Paloma, también es cantante. Incluso intentó participar en Eurojunior con el tema Navegando en Internet.

Están pletóricos con el triunfo. Todos los vecinos les paran por la calle para darles la enhorabuena por la victoria de su hija. "Salimos a por el pan y nos paran y nos dan la enhorabuena. Todos están muy contentos. El día de la final formaron una fiesta con pancartas. La gente del pueblo, que nos conocemos todos, lo vivimos juntos y es muy bonito", contó Mari Carmen a 20minutos.

Se sienten felices por lo que ha logrado y están muy orgullosos de lo que ha conseguido con EAEA. "Sabía que había muchas horas de trabajo detrás. Lo que no sabíamos eran cosas de la actuación que nos dejaron emocimonados",dijo el padre a Teleelx.

El vestuario de Blanca Paloma para EAEA

Blanca Paloma luce sobre el escenario un traje de dos piezas como vestuario.

No ha pasado desapercibido que el top superior, de corte asimétrico, simula la forma de un corazón al estilo de Ricardo Cavolo, un diseño vanguardista que choca con la tradición y la raíz que defiende en la letra de la canción.

Además, la parte de arriba lleva anudada una cinta de color negro que rodea su brazo derecho y la dota de un aspecto de guerrera que supera ese "viaje de empoderamiento" que es su puesta en escena.

La cantante Blanca Paloma sobre el escenario del Benidorm Fest 2023. // Ep

La persona detrás de este look es Paola de Diego, una artista plástica, escenógrafa, diseñadora de vestuario y moda natural de Guadalajara.

Tal y como ella dice en su página web, "diseña escenografía y vestuario desde 2012 para compañías de teatro, danza y audiovisual En gran parte de sus proyectos, además del diseño, se encarga de la realización del vestuario".

La letra de EAEA, "una historia de amor que va más allá de la muerte"

Para Blanca Paloma EAEA narra "una historia de amor que va más allá de la muerte". Encontró la inspiración para componerla en una nana que le cantaba su abuela Carmen cuando era una niña.

"De pequeña me cantaba una canción andaluza que se reía de la muerte. Y desde que ella murió, siento que la tengo aquí en el corazón", dijo en el programa de Toni Moreno.

Ya, ea

Ya, eaea (¡ole!)

Ay, ven a mí, niño mío, ya

Ay, ven a mí, niño mío

Duerme a mi vera

Que en mi pecho hay abrigo

Abriguito pa tus pena'

Ya, eaea, ya, ea, ea

Ya, eaea, ya, ea, ea

Ya, eaea, ya, ea, ea

Lagrimitas del Nilo, noches en vela

Mi niño, cuando me muera

Que me entierren en la Luna

Y toa' las noches te vea

Y toa' las noches te vea

Y toa' las noches te vea

Toa' las noches meno una (¡ole!)

Ay, ven a mí, niño mío, ay, niño mío, chiquito mío

Chiquito de mis amores

Que en la noche me iluminan

Tus ojos soles

Ya, eaea, ya, ea, ea

Ya, eaea, ya, ea, ea

Ya, eaea, ya, ea, ea (¡sí, sí, sí, sí!)

Lagrimitas del Nilo, noches en vela

Mi niño, cuando me muera

Que me entierren en la Luna

Y toa' las noches te vea

Y toa' las noches te vea

¡Y toa' las noches te vea!

¡Vamos allá, la Blanca Paloma!

Mi niño, cuando me muera

Que me entierren en la Luna

Y toa' las noches te vea

Toa' las noche' meno una

Ya, eaea, ya, ea, ea

Ya, eaea, ya, ea, ea

Lagrimitas del Nilo, noches en vela (¡sí, sí, sí, sí!)

Ya, eaea, ya, ea, ea (¡eh!)

Ya, eaea, ya, ea, ea

Ya, eaea, ya, ea, ea