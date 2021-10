Ed Sheeran anuncia que tiene coronavirus

Ed Sheeran tiene coronavirus. El cantante británico ha informado a todos sus seguidores a través de un escueto comunicado en Instagram.

"Una nota rápida para deciros que lamentablemente he dado positivo en la prueba de Covid, por lo que tengo que aislarme y sigo las pautas del Gobierno. Esto significa que por el momento no puedo seguir adelante con ningún compromiso en persona, por lo que haré tantas de mis entrevistas planificadas", dice el texto que acompaña la foto compartida en esta red social.

Sheeran, que este viernes lanza su esperado cuarto disco, Equals, tras cuatro años de silencio, pide disculpas a todos sus fans y los anima a que se cuiden,

No ha dicho nada sobre si está o no vacunado, pero el pasado julio participó en The Late Late Show with James Corden adaptando su exitosa canción Shape of You, con frases sobre la vacuna Covid-19.

"Moderna o Pfizer servirán. Estarás bien después del segundo pinchazo, y espera dos semanas hasta que te haga efecto", cantó el músico.

Los casos de coronavirus en Reino Unido no dejan de crecer. El número de diagnósticos diarios es de de casi 50.000, los niveles más altos desde julio, según datos del miércoles 20 de octubre. "Cada semana mueren cerca de un millar de personas, y este lunes se reportó el número de muertes diarias más alto desde marzo de este año, 223 personas. La incidencia a siete días es de 446 por 100.000 habitantes (en España, es de 23 en esa medida), una excepción en Europa".