Triunfan en el cine y en la música: diez actores y actrices que entraron en el Hot100 de Billboard

Segur que en más de una ocasión has terminado de ver una película y al rato te has puesto a tararear alguna de las canciones que has oído. No es nada extraño, es que en muchas ocasiones los temas que ponen son muy buenos, tan buenos que incluso publicaciones de prestigio como Billboard las incluyen en sus listas de mayor notoriedad, como la Hot100. Estos diez actores y actrices son algunos de los que lo han logrado una o más veces.

Bradley Cooper y su Shallow con Lady Gaga

La canción formó parte de la banda sonora de Ha nacido una estrella, y valió no pocos rumores de que el actor y la cantante podrían mantener una relación. Hasta ese punto llegó la pasión con la que interpretaron el tema en la gala de los Oscar de 2019. Y luego además entró en la Hot100 de Billboard nada menos que en la posición 28. Muy arriba.

Anne Hathaway por I Dreamed A Dream en Los Miserables

La adaptación al cine de la novela de Victor Hugo fue un tremendo éxito gracias al talento musical que demostró todo el elenco. Particularmente destacó la interpretación desgarradora de Anne Hathaway de este I Dreamed A Dream que estamos seguros de que ha hecho que se derrame más de una lágrima. Logró alcanzar la posición 69 en la lista.

Gwyneth Paltrow y las canciones de Glee

La cantante estadounidense es una de las que ha llegado varias veces a la lista, sobre todo con las canciones de la serie Glee. Nada menos que seis de ellas llegaron a entrar, aunque sin duda alguna la más exitosa fue la cover que hizo del tema de Cee-Lo Forget You, que llegaría nada menos que a la undécima posición.

Meryl Streep y el musical de ABBA

Es una diosa del cine, y cuando participó en este musical sobre el grupo sueco se destapó también como una más que decente cantante. Meryl Streep y su Mamma Mia, no obstante, llegó por los pelos al Hot100. Pero llegó, y estuvo al menos durante una semana en la posición 99 de la lista.

Dwayne Johnson: The Rock se salió en Moana

Una de las facetas menos conocidas del actor y luchador de WWE Dwayne "The Rock" Johnson es que además es un excelente músico y se maneja con los instrumentos de cuerda, sobre todo con la guitarra y con el ukelele. Pero lo que le llevó a Billboard en este caso fue la canción You're Welcome, de la película de Pixar Moana. Llegó al puesto 65 en 2017.

Anna Kendrick dio la nota en Dando la nota

Ojo, que estamos ante la segunda canción del cine que más alto ha llegado en la Hot100 de Billboard. La canción Cups (When I'm Gone) de la peli Dando la nota (Pitch Perfect en inglés) que empieza con ella marcando un ritmo con un vaso de plástico, llegó tan alto como al número seis, y se mantuvo en el ranking un total de 44 semanas.

Jennifer Lawrence cantó increíble en Los Juegos del Hambre

La actriz saltó a la fama gracias a su papel en la adaptación de la saga literaria al cine. Y con esta canción entró fuerte en la lista de Billboard, nada menos que en la duodécima plaza. la letra de este The Hanging Tree la compuso Suzanne Collins, la autora de los libros. Y Lawrence la supo plasmar así de bien.

Kristen Bell, la voz de dibujo animado

La actriz de The Good Place se convirtió además en una gran cantante gracias en parte a la influencia de Christina Aguilera y Cher, porque participó con ellas en el musical Burlesque. Sin embargo, su éxito en la música llegó... con Frozen: ella es la voz inglesa de la princesa Anna, una de las protagonistas, y entró en la Hot100 con tres temas: Love Is An Open Door (49), Do You Want To Build a Snowman (51) y For The First Time In Forever (57).

Andy Samberg: el poder de The Lonely Island

El actor Andy Samberg es una figura única en la comedia estadounidense. Pero además ha formado un grupo, The Lonely Island, junto a Akiva Schaffer y Jorma Taccone que ha introducido hasta seis canciones en Billboard y que cuenta con colaboraciones de la talla de Nicki Minaj, Adam Levine, T-Pain o Kendrick Lamar. Y su tema I Just Had Sex, cantado con Akon, lo llevó al puesto 30 del Hot100. Y en el vídeo aparecen Jessica Alba, Blake Lively... y John McEnroe. De locos.

Patrick Swayze deslumbró demasiado en Dirty Dancing

Es el mayor éxito de una canción en el cine: She’s Like The Wind, cantada por el propio Swayze, alcanzó el tercer puesto en la Hot100. Un logro que nadie ha repetido. Pero no solo eso, sino que además estuvo 18 semanas consecutivas como líder de la Billboard 200. Una barbaridad que refleja bien el éxito que tuvo la película.