Vanesa Martín presenta la canción inédita que compuso para el Orgullo LGTBIQ+ de Sevilla

Vanesa Martínha sido la protagonista del Orgullo LGTBIQ+ de Sevilla y su pregón no ha tardado mucho en hacerse viral en redes sociales. La cantante ha hecho un guiño a María del Monte, que el año pasado arrasó con un mantón a lunares con la bandera arcoíris y ella ha repetido el mismo complemento.

Después de su reivindicativo discurso, en el que ha criticado a los partidos políticos que están recortando derechos, la malagueña ha sorprendido a los asistentes y ha comenzado a cantar un single inédito que compuso el día anterior para este importante evento.

Ha sido muy natural porque todavía no se sabía la letra de memoria y ha preferido cantar con el móvil delante. Además, la ha proyectado en una pantalla detrás suyas para que todo el mundo pudiera unirse a ella.

El tema cuenta la historia de una persona que se harta de estar sometida y decide enfrentarse a quien la oprime para poder vivir libremente y tranquila.

El estribillo es muy revelador y deja claro el mensaje reivindicativo de Vanesa Martín: 'Pero no me da la gana, si tú quieres me disparas / Llevo las medias bien puestas por si te encuentro de cara / Voy a vivir con la fuerza de quien sabe que se va / Ya no vendrás a callarme, ya no puedes, ya no más'.

Vanesa Martín ya adelantó que daría una sorpresa

Ella misma ya confirmó el día anterior que tenía una sorpresa para todos los que fueran a verla dar el pregón en Sevilla y compartió en Twitter un pequeño fragmento del comienzo de la letra.

"Ayer escribí algo que esta noche os cantaré en Sevilla. En este pregón que ya arde por salir…. Os dejo un trocito de la letra… #pregónSevillapride2023", confesó.

La malagueña ha tenido un bonito gesto con sus fans para celebrar este día tan importante. Ahora solo falta saber cuando publicará la versión de estudio para que se pueda escuchar.