Entre la vida y la muerte: La grave operación por la que pasará José Andrëa, exvocalista de Mägo de Oz

Arropado siempre por sus seres queridos, el cantante José Andrëa lleva días dejando los asuntos más urgentes atados por la incertidumbre respecto a su futuro. Conocido por ser vocalista de la mejor época de Mägo de Oz, Andrëa tendrá que ser intervenido quirúrgicamente el próximo 9 de septiembre y, según ha anunciado, existen muchas posibilidades que no pueda superarlo.

Esta operación tiene como objetivo interceptar dos eventraciones graves en el estómago y será la séptima a la que se somete en los últimos siete años. Así lo ha explicado en el diario El País, donde ha contado cómo está viviendo estas últimas horas previas a la operación y por qué se debate ahora entre la vida y la muerte.

Será operado el 9 de septiembre

"Tiene un 70% de probabilidades de salir mal", le dijo el médico en la consulta. "¿Qué significa salir mal?", preguntó asustado. El médico lo dejó claro con pocas palabras: "Que se quede en el quirófano, lo siento".

Este es ahora el gran miedo de José Andrëa, que, a sus 50 años, tendrá que pasar este próximo 9 de septiembre por una operación muy delicada que podría costarle la vida y que le ha hecho replantearse muchas cosas. “Sí, también he hecho testamento. No es muy agradable hablar de eso”, explicaba.

Siete operaciones en siete años

El vocalista dejó Mägo de Oz en 2011, año en el que también inició su carrera con José Andrëa y Uróboros. Sin embargo, pocos años pasaron hasta que los problemas de salud pusieron en vilo su carrera y su vida: en 2013 una pancreatitis necrosante obligó a los médicos a extirparle gran parte del intestino grueso, la vesícula y también tres cuartas partes de su páncreas. "Estuve ingresado cinco meses, dos de ellos en la UCI. Fue muy duro", rememora en esta entrevista.

Sin embargo, tras esta primera intervención vendrían muchas más, hasta seis en los últimos siete años, que se convertirán en siete la próxima semana. "Con todas las reparaciones que tengo ahí dentro, los médicos no saben si mi organismo va a aguantar o si voy a tener un fallo multiorgánico y me voy a quedar en el quirófano", detallaba.

Eso sí, el cantante está viviendo estos días de expectación y nervios con muchas esperanzas: "Me encuentro fuerte y creo que voy a aguantar la operación".

Apoyado por su familia, por la música y por sus fans

El cantante está pasando los que podrían ser sus últimos días con sus dos hijos, de 26 y 12 años, con su pareja y con su madre: "He llorado estos días, sí, pero me repongo, cojo humor, positivismo y para adelante. Si yo me vengo abajo toda mi familia se hunde. No me lo puedo permitir, por mi familia, por mis amigos y por la banda".

No obstante, la enfermedad no ha apartado a José Andrëas de su pasión por la música, sino que le ha acercado aún más a ella: "Antes de la intervención quería dejar algunas cosas grabadas, por si tienen que ser póstumas, que la banda haga dinero. Si la cosa sale mal, pues mira, ya se pueden vender como las últimas canciones que grabó José Andrëa. Yo que sé, igual se hacen ricos".

También ha tenido unas palabras de agradecimiento para Txus, líder de Mägo de Oz, con el que llevaba años sin mantener ningún tipo de relación: "Me llamó para preocuparse, para ver cómo estaba. Y se lo agradezco, pero tampoco es que hayamos hecho las paces".

"No te puedes hacer una idea de la cantidad de gente que me da ánimos. Es increíble el apoyo que estoy sintiendo. No sabía que era tan importante para tantas personas. Solo por este apoyo y amor que estoy recibiendo tengo que salir de esta", concluía muy emocionado por las muestras de cariño que había recibido en estos últimos días.