La ONU alerta que hay que cambiar la dieta mundial para frenar la crisis climática

Los científicos del IPCC, el Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático que pertenece a la ONU, han presentado un documento, aprobado por los 195 signatarios del Acuerdo de París, que expone por primera vez la relación entre la crisis climática y fenómenos como la degradación del suelo o la desertización.

De esta manera, la emergencia climática degrada el suelo, y viceversa y, por lo tanto, hay que reducir la deforestación y la sobreexplotación agrícola y ganadera.

Por esta razón, en su mensaje los expertos exponen que hay que realizar una nueva planificación en la producción alimentaria, esto significa que hay que cambiar los modelos de consumo global.

Así que, si hasta ahora la lucha contra el cambio climático se situaba en la industria o el transporte, ahora también hay que hacer a los ciudadanos partícipes de este problema.

Además de cambiar hábitos, como por ejemplo utilizar menos plásticos y reciclar, los científicos han llegado a la conclusión de que si comemos más saludable y desperdiciamos menos comida, conseguiríamos combatir el efecto invernadero y salvar la Tierra.

Por lo tanto, si cuidamos nuestra dieta, tiramos menos comida. Pero, ¿cómo puedo conseguir esto? Lo fundamental para empezar un cambio como este es la planificación del consumidor.

Por ejemplo, puedes fijarte en el etiquetado: no es lo mismo "fecha de caducidad" que "consumir preferentemente antes de". En el primer caso, si ya ha pasado la fecha, no es adecuado consumir el producto desde un punto de vista sanitario. Sin embargo, con el segundo caso, aunque la fecha haya pasado puedes comértelo, lo que puede pasar es que haya perdido alguna de sus cualidades o no ser totalmente satisfactorio, pero desde el punto de vista sanitario es totalmente comestible.

