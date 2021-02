¿Protege más utilizar dos mascarillas a la vez? Los expertos nos sacan de dudas

Seguramente has visto a personas, tanto anónimas como públicas, llevar dos mascarillas en lugar de una. En algunas ocasiones se combinan dos mascarillas quirúrgicas, y en otras hemos visto combinar una quirúrgica con una FFP2. Esto, a priori, parece que mejora la protección contra la Covid-19, pero ¿hasta qué punto es verdad?

Para empezar, no existe ningún ensayo clínico ni documentación que verifique que utilizar a la vez dos mascarillas quirúrgicas aumente la protección contra el coronavirus.

Del mismo modo, la OMS no hace referencia al uso de doble mascarilla quirúrgica ni en su documento de Prevención y Control de Infecciones, ni en el del uso de las mascarillas en el contexto covid-19.

Por este motivo, muchos expertos se posicionan en contra del uso de la doble mascarilla, ya que supone un gasto extra no justificado que puede hacer que personas con bajo nivel económico tengan la sensación de que no están protegidas contra el virus.

Por otro lado, expertas como la doctora Linsey Marr, especializada en transmisión de virus en Virginia Tech, asegura que sí se hace de la forma correcta, puede ayudar en casos en los que las mascarillas de las que disponemos sean "muy delgadas o endebles" y que no se ajusten adecuadamente a nuestra cara: "si combinas varias capas, la eficiencia es mayor". asegura a The New York Post.

En la misma línea encontramos a la doctora Monica Gandhi, experta en enfermedades infecciosas y profesora en la Universidad de California. "El objetivo es mejorar tanto el ajuste como la filtración colocando una mascarilla quirúrgica y de algodón", explica a Mentalfoss, asegurando que si bien no hay evidencia científica, sí que puede optimizar su colocación y filtrado: “La mascarilla quirúrgica de polipropileno repele electrostáticamente el virus, mientras que las fibras de la mascarilla de algodón lo bloquean físicamente. El ajuste se mejora apisonando las máscaras con dos capas "

Una práctica que descartan otros expertos, asegurando que colocar dos mascarillas aumenta la manipulación de éstas y la posibilidad de auto contaminarnos.

CONCLUSIONES: DOS MASCARILLAS, ¿SI O NO?

Partiendo de la base de que no hay ningún estudio que determine que el uso de dos mascarillas aumente la protección contra el coronavirus, teniendo en cuenta la opinión de los expertos es que si usamos una mascarilla homologada, limpia y bien colocada, no es necesario el uso de doble mascarilla. Aunque puede hacerse a modo preventivo.

Hay que recordar que cada tipo de mascarilla tiene una función distinta. Mientras las quirúrgicas o higiénicas sirven para que no contagiemos en caso de estar enfermos, las FFP2 además nos protegen de contagio.

Las mascarillas tela siempre deben estar homologadas y asegurarnos de que realmente funcionen como barrera, tal como se ha mostrado con sencillos trucos para asegurarnos.

A todo esto, hay que sumarle que las llevemos bien colocadas, sin dejar huecos por los que puedan entrar aerosoles a nuestra nariz o boca. Y siempre utilizarlas con las manos limpias y desecharlas tras su uso en el contenedor correspondiente.

En el caso de las mascarillas de tela reutilizables, debemos lavarlas con jabón a una temperatura de entre 60 y 90 grados.