"Si alguien no lo aprueba, es un ignorante": Angelina Jolie denuncia la censura homófoba de 'Eternals'

Eternals se ha convertido en uno de los estrenos más esperados de Marvel de los últimos meses. Esta película ha servido para comenzar a abrir el universo de los superhéroes hacia otras historias alejadas de los ya mundialmente conocidos Vengadores, y también para dar voz a un reparto mucho más diverso de lo que nos tiene habituado.

Y es que, si algo ha hecho bien Marvel en esta película, es dar voz a todas las razas, culturas, géneros u orientaciones sexuales. De hecho, uno de los sucesos más inclusivos y destacados dentro de la película es que presenta al primer superhéroe abiertamente homosexual de la franquicia.

En la película, el actor Brian Tyree Henry se encarga de dar vida al primer personaje de la saga abiertamente gay, Phastos, e incluso el personaje forma parte de un matrimonio homosexual de forma explícita.

Sin embargo, este ha sido uno de los motivos que ha motivado que muchos países del Golfo Pérsico –Arabia Saudí, Kuwait y Qatar– prohiban el estreno en cines de Eternals, dirigida por la oscarizada Chloé Zhao. Este pasado jueves, Disney decidió no estrenar la película en algunos países, después de negarse a retirar partes de la trama que chocaban con la censura de algunas regiones.

Los motivos de la censura de Eternals

Tal y como explica The Hollywood Reporter, el estudio había decidido negarse a cortar algunas escenas en las que se intuye que dos de los protagonistas, Richard Madden y Gemma Chan, tienen sexo.

Por otra parte, según detallan desde este medio, la productora se habría negado a eliminar una escena en la que Phastos, el primer superhéroe homosexual de Marvel, y su marido se dan un beso, y se intuye que mantienen relaciones sexuales. Además, los países censores también habrían pedido que se eliminaran todas sus intervenciones en la película.

Angelina Jolie carga contra la censura homófoba en Eternals

Esta prohibición ha motivado que la propia Angelina Jolie, que en la película da vida a Thena, haya querido manifestar su opinión sobre la censura que se ha tratado de ejercer desde estos países.

"Estoy triste por esas personas que no podrán disfrutar de Eternals pero orgullosa de Marvel por negarse a eliminar esas escenas", dijo Angelina Jolie en una rueda de prensa para news.com.au.

Además, criticó duramente que, aún a día de hoy, existan estas peticiones: "Todavía no entiendo cómo vivimos en un mundo donde hay personas que no pueden apreciar a la familia que tiene Phastos y la belleza de esa relación y ese amor. Si alguien se siente enfadado, amenazado o no lo aprueba ni lo aprecia, es un ignorante".

Brian Tyree Henry, el actor que encarna a Phastos, aseguraba que la relación de Phastos con su hijo y su marido habían ayudado a fortalecer el argumento de la película y, especialmente, a vincularlo con la humanidad.

Señalada como la peor película de Marvel

Su estreno en taquilla, sin embargo, sí está sufriendo diferentes reveses. Según hablan los expertos, la recaudación de la cinta llegará a los 150 millones de dólares, una cifra muy pequeña comparada con la que han conseguido otros filmes de la franquicia de superhéroes.

Además, la crítica tampoco ha ayudado a motivar un aumento de la recaudación. De hecho, muchos la señalan ya como una de las peores películas de Marvel, lanzándola hasta mínimos históricos en la mítica página web de puntuación de películas Rotten Tomatoes.