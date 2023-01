Ana Guerra revela el duro episodio que vivió con 15 años y que ha marcado su primer reto en el 'El Desafío 3'

Te interesa Cuánto tiempo llevan juntos Ana Guerra y Víctor Elías y cómo se conocieron

Ana Guerra se mete bajo el agua en el primer programa de El Desafío 3. La cantante canaria es una de las ocho concursantes de esta temporada que arranca el viernes 13 de enero.

El concurso de retos regresa con Roberto Leal como presentador y Juan del Val, Santiago Segura y Pilar Rubio en la mesa del jurado.

La primera prueba que deben valorar de Ana Guerra es la prueba de la apnea, como ha adelantado la cantante en Instagram. La intérprete de 28 años ha compartido tres fotos de su desafío y ha confesado los motivos que han hecho especialmente duro este primer desafío.

Ana Guerra le tiene gran respeto al mar porque con 15 años casi pierde la vida en el agua.

"Aunque soy canaria y el mar ha formado parte de toda mi vida, la verdad es que este es un gran reto para mí.

A los 15 años casi me ahogo en el mar y un colega del conservatorio nadó hasta sacarme.

Después de esa malísima experiencia el mar y yo nunca nos volvimos a llevar del todo bien.

Es cierto que me encanta ir a la playa pero sólo me meto para refrescarme 10 segundos y salgo a tostarme al sol".

La cantante ha sacado a la luz tres fotos de la prueba, en una aparece con el entrenador Juandi Alcázar y en otra con el traje neopreno. Su otro reto en el primer programa de El Desafío 3.

"Otro gran reto al que me tenía que enfrentar y no lo sabía era ponerme el “glamuroso” traje de neopreno, aún no sé qué me cuesta más… Así que… no sé cómo lo voy a defender pero lo voy a hacer 💪🏼".

Los mejores tiempos en la prueba de la apnea de 'El Desafío 3'

El resultado del desafío de Ana Guerra se conocerá el viernes 13 durante la emisión del programa. Se sabrá entonces en qué posición quedará en el ranking general del programa que lidera Jorge Sanz con más de cuatro minutos y medio bajo el agua.

1. Jorge Sanz - 4:37 minutos - El Desafío 1

2. Gemma Mengual - 4:24 minutos - El Desafío 1

3. Omar Montes - 4:23 minutos - El Desafío 2

4. Pablo Puyol - 4:02 minutos - El Desafío 1

5. Juan Betancourt - 3:40 minutos - El Desafío 2

6. Raquel Sánchez - Silva 3:32 minutos - El Desafío 2

7. Jesulín de Ubrique - 3:08 minutos - El Desafío 2

8. Jorge Brazález - 3:08 minutos - El Desafío 1

9. Norma Duval - 3:03 minutos - El Desafío 2

10. Kira Miró - 2:33 minutos - El Desafío 1

11. Ana Peleteiro - 2:00 minutos - El Desafío 1

12. Lorena Castell - 1:52 minutos - El Desafío 2

13. David Bustamante - 1:30 minutos - El Desafío 1

14. Ágatha Ruiz de la Prada - 58 segundos - El Desafío 1

15. María Pombo - 52 segundos - El Desafío 2

16. El Monaguillo - 46 segundos - El Desafío 2