"Vocalmente solo": las palabras de Yenesi a Ana Guerra que han pasado desapercibidas en 'Tu cara me suena'

Al terminar la primera semifinal de Tu cara me suena 12 este viernes 27 de junio, Yenesi le ha dicho dos palabras a Ana Guerra que esconden un significado muy duro y que pocas personas entendieron.

En el momento del pulsador, Guerra ha descubierto que tendría que imitar a Amaia en la segunda semifinal, algo que le ha hecho mucha ilusión por ser su compañera de Operación Triunfo 2017. Sin embargo, a Yenesi le ha salido la tarjeta de "Te lo robo", y aunque Ana Guerra se ha escondido detrás de los sofás, la concursante ha decidido quedarse con Amaia.

"¡Lo sabía, es que te encanta! No, Yenesi, ¡que es mi amiga!", ha gritado la canaria desde el suelo pidiéndole a Yenesi que no le robase. "Te voy a hacer un favor. Ella te ganó, Ana", le ha respondido Yenesi en broma, haciendo referencia a que Amaia se llevó la victoria de OT 2017, mientras Ana Guerra quedó la quinta clasificada.

Sin embargo, las palabras más duras que le ha dicho Yenesi han llegado después. "Vocalmente solo. Vocalmente solo, Ana", ha repetido imitando la voz de Amaia ante la falta de reacción del público. ¿Cuál es el significado de esta frase que ha pasado desapercibida y qué relación esconde entre las dos concursantes de Operación Triunfo?

"Vocalmente solo", un lamento viral

Para entender esta pequeña frase, hay que remontarse a la Gala 11 de Operación Triunfo 2017, cuando Ana Guerra recibió un duro veredicto por parte de Julia López Cora, empresaria teatral que ejercía como jurado. "Has evolucionado mucho durante todo el programa. Mucho. Pero no llegas al nivel", le dijo sobre su actuación de Por debajo de la mesa de Armando Manzanero.

Aquellas palabras le dolieron mucho a Ana Guerra, que al volver a la Academia se puso a llorar. "Me ha dicho una persona a la que yo valoraba que soy inferior a todos mis compañeros", le dijo Ana Guerra al resto de triunfitos. Para consolarla, Amaia soltó: "Vocalmente solo".

Con esas palabras, Amaia hizo hincapié en que Julia López Cora dijo que Ana Guerra no llegaba al nivel de sus compañeros a nivel vocal, no en general. Al día siguiente, en el repaso de gala, Noemí Galera consoló a la concursante: "Lo que te dijo es que vocalmente, ayer, eres la más floja. Hay que saber leer entre líneas. Cuando te dijo eso, te valoró en la actuación de ayer. Se te dijeron cosas muy buenas, como que llenas el escenario y actúas muy bien. No podemos quedarnos solo con una cosa negativa".

A pesar de las buenas intenciones de Amaia, su "vocalmente solo" se convirtió en un meme en redes sociales ante lo 'inapropiado' de sus palabras, ya que podría parecer que la ganadora de OT le dijo a Ana Guerra que, efectivamente, era inferior a nivel vocal. Tan viral se hizo el vídeo que, siete años después, Yenesi ha recreado aquel momento en la primera semifinal de Tu cara me suena 12 a modo de broma, aunque Ana Guerra no ha mostrado ninguna reacción.