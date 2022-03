El ataque de Manu Tenorio a Rosa López: "Ganar un concurso no te da un carné vitalicio de cantante"

Rosa López mostró su lado más sincero en su entrevista con Jordi Évole el pasado domingo en laSexta.

La artista se mostró dolida por no haber recibido la empatía que esperaba por parte del público tras haber ganado Operación Triunfo en el año 2002. "Llegué a pensar que había ganado por pena", dijo antes de lamentar que tras el boom del concurso no consiguió remontar su carrera musical. Al menos, no con el éxito que presuponía que debía tener la joven que había enamorado a la audiencia solo unos años antes.

Sin embargo, la industria musical fue hostil y no trató a todos los concursantes por igual. "Yo siempre estoy empezando de cero, es una sensación agridulce", añadió la artista, que también habló de sus problemas con Hacienda, la mala gestión que tuvo su padre con su dinero e incluso relató algunos episodios de una infancia humilde marcada por los apuros económicos.

Estas palabras y la sinceridad que encierran parecen no haber sentado muy bien al que por aquel entonces fue su compañero de concurso, Manu Tenorio. El cantante acudió al programa de Telemadrid Juntos, donde sabía que se iba a comentar la entrevista de Rosa López. "Llevo no sé cuántas horas pensando en la respuesta", comenzaba señalando.

"Su verdad es, por supuesto, completamente cierta, pero eso se hubiese evitado con un gestor en condiciones", apuntó sobre la cuestión económica y la mala gestión de los ingresos de Rosa López. "A mí me pilló con otra edad, y al final cada uno cuenta la película según le ha ido", aseguró antes de añadir que a él le fue "muy bien, no puedo negarlo". De hecho, Tenorio manifiesta que muchos de sus compañeros de academia "salieron de allí con un pequeño patrimonio".

Pero sin duda su respuesta más dura ha sido en la que se refiere al éxito musical de Rosa tras su paso por Operación Triunfo. "Tampoco puedes pretender ganar un concurso y que a partir de ahí ya tengas un carné vitalicio de cantante y de artista", zanjó. Un comentario que no ha pasado desapercibido en las redes sociales por su dureza hacia la que un día fue su compañera en la academia más famosa de la televisión.

El terrible accidente de Manu Tenorio

El cantante sufrió a finales de agosto de 2018 un terrible accidente doméstico que le obligó a permanecer ocho días ingresado en el hospital de la Paz de Madrid por quemaduras de segundo grado en los brazos, las manos, el pecho y parte de la cara.

"Fui a ver los plomos y todo estaba bien. Entonces, fui al cuadro eléctrico principal y, de pronto, me estalló en la cara", recordó el cantante en la revista Hola una vez se había recuperado.