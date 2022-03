Rosa López ha sido la última protagonista de Lo de Évole, donde le ha explicado al presentador cómo vivió su entrada en Operación Triunfo y su ascenso fulminante a la fama que le hizo ganar la edición, y la parte menos agradecida de la industria, con la que continúa lidiando en la actualidad.

Pero la granadina no solo ha hablado de su faceta profesional. Rosa no ha tenido problema en hablar sobre la salud mental, sus orígenes humildes o su lucha con la pérdida de peso y lo que le ha costado aceptarse tal como es.

"Pedía la voluntad a cambio de cuidar coches en aparcamiento, era gorrilla"

Rosa López ha hablado de los orígenes humildes de su familia, definiendo a su padre como un "buscavidas" haciendo diferentes trabajos para traer dinero a casa.

"Nuestras vacaciones eran estar entre una hormigonera de prestado, arena de la más barata, cemento, bloques, ladrillos...", le ha contado Rosa a Évole, explicando que uno de los trabajos de su padre era comprar casas, reformarlas con la ayuda de toda la familia y venderlas después más caras.

Además, ha confesado que otro de los trabajos que hacía la familia es el conocido como "gorrilla". "Mi padre pedía la voluntad a cambio de cuidar los coches en parques, en discotecas... Lo que es un gorrilla en toda regla", ha recordado afirmando que lo hacía toda la familia porque son "una piña".

"Yo no soy de Armilla, soy poligonera"

Con la sinceridad que le caracteriza, Rosa le ha confesado a Jordi las tres mentiras que dijo en su casting para entrar en Operación Triunfo.

Su madre tenía miedo a que, debido a sus orígenes humildes, no la seleccionaran para el concurso: "Lo primero que dijo mi madre cuando hice el casting fue 'vamos a decir que vivimos en Armilla".

Pero lo cierto es que la granadina se crio en una barriada de Granada: "Toda la vida he vivido en el polígono de Almanjáyar, soy poligonera".

Y esta no fue la única mentira que dijo en el casting para poder formar para que la seleccionaran: "También mentí diciendo que sabía tocar el piano y que hablaba inglés".

"¿No me votasteis por pena? ¿Por qué cómo iba yo a ganar OT?

Rápidamente Rosa López se convirtió en una de las concursantes favoritas de la audiencia del programa, tal como se lo hacían saber semana tras semana dándole este reconocimiento.

Todos nos enamoramos de ti por tu naturalidad", le ha recordado el periodista, a lo que ella le ha respondido rotundamente: "¿No por pena? Vamos a votarla porque tiene que ganar. Porque, pobrecita, ¿cómo va a ser que yo gane el programa?"

"Creía que decir que quería perder peso es lo que querían escuchar"

Su participación en el programa, tal como ella recuerda, estuvo marcado por otra lucha: la de encajar en unos cánones de belleza que creía que le ayudarían a cumplir sus propósitos. "Cuando a mí me preguntan '¿a qué estarías dispuesta para entrar al programa?' Yo dije 'perder peso', porque pensaba que era lo que yo quería, y además pensé que era lo que querían escuchar"

"Todo el mundo quiere sacar tajada de mí, pero es imposible tire la toalla"

Rosa consiguió cumplir su sueño de no solo entrar en Operación Triunfo, sino de ganar el concurso y empezar a vivir de la música. Durante estos 20 años que han pasado desde entonces, la trayectoria profesional de Rosa no ha sido nada fácil. "Me hubiera gustado sentir más empatía de los demás", le ha confesado a Évole, añadiendo muy emocionada: Todo el mundo quiere sacar tajada de mí. Pero es imposible que yo tire la toalla. Solo soy feliz si me dedico a esto".

"Yo no sabia cuánto dinero tenía y mi padre lo gestionaba como podía"

Otro de los temas que ha abordado Rosa López durante esta entrevista ha sido sus problemas con Hacienda. Después de revelar en más de una ocasión los problemas económicos por los que ha pasado desde que salió de la Academia hace 20 años, ha explicado con más detalle lo que sucedió.

Rosa ha explicado que ella no tenía ni idea de cuánto dinero tenía cuando salió de OT y que su padre gestionaba sus ganancias como podía: "En una de las consultas a mi gestor me dijo que tenía un problema con Hacienda, que no había justificado 80 millones de pesetas".

Aún así, Rosa lo recuerda como un aprendizaje, a pesar de que tuviese que vender la casa que se compró en Granada y comprarse un piso en Madrid de 80 metros cuadrados: "Y sin terraza. Con cuatro perros y no tengo terraza".

"Yo siempre estoy empezando de cero, es una sensación agridulce"

En la actualidad, Rosa Lopez es una artista independiente que no está respaldada por ninguna discográfica multinacional detrás. "Yo siempre estoy empezando de cero, es una sensación agridulce", le ha confesado a Jordi Évole, que ha querido saber su salario. "Entre 9.000 y y 14.000 euros", le ha respondido la artista explicándole que tiene diferentes tarifas dependiendo del espectáculo.