La bailarina de 'Tu cara me suena' que ha actuado con Rosalía, Nathy Peluso y Shakira

Los bailarines son los otros protagonistas de Tu cara me suena. Semana tras semana, el elenco liderado por la coreógrafa Miryam Benedited acapara las miradas de los espectadores, curiosos por descubrir quiénes acompañan a los concursantes en sus actuaciones.

Una de esas bailarinas es Natalia Palomares, quien se convirtió en protagonista de la gala 11 por la revelación que Manel Fuentes hizo de ella. Natalia Palomares ha bailado con artistas de la talla de Rosalía o Shakira.

¿Quién es Natalia Palomares?

La historia de la bailarina Natalia Palomares empezó en la facultad de Derecho. La valenciana de 29 años estaba estudiando la carrera cuando decidió abandonar la universidad para perseguir su sueño de ser bailarina profesional.

Así empezó su formación, en danzas urbanas, técnicas, y contemporáneas, y obtuvo la titulación profesional de Danza en la escuela EDAE Sergio Alcover. Ya en 2010 comenzó la carrera como bailarina profesional trabajando en los espectáculos del complejo hotelero Marina D’Or. De ahí pasó a trabar con otras marcas y espectáculos nacionales e internacionales como Obsolescencia Programada, Ninja o Catalejo.

Uno de sus últimos trabajos fue el sábado 12 de febrero durante la gala de los Goya. Natalia Palomares se pasó al otro lado para ser asistente de la coreógrafa Maite Marcos y dirigir a los 26 bailarines que formaron parte del número musical de Jedet, Bebe y Cristina Castaño.

Compañera de escenarios de grandes estrellas de la música

De ahí ha pasado a compartir escenario con grandes estrellas de la música nacional e internacional como Rosalía, J Balvin, Nathy Peluso, Dua Lipa, Shakira, Lali Espósito o Danna Paola.

“Es increíble trabajar para una artista a la que admiras. La que siento que ha sido más top ha sido la gira con Rosalía. Casi que los mejores recuerdos de mi vida”, contó la artista sobre la gira de la catalana durante una entrevista para un documental sobre el Jazzfunk, el estilo más comercial de las danzas urbanas. Natalia formó parte del equipo de baile.

Lo consiguió después de pasar una audición. "Yo estaba trabajando, y el trabajo que tenía se me cayó. Entonces una amiga me envió este casting, que tenía lugar en Barcelona. Me pasé todo el fin de semana escuchando Los Ángeles, el disco de Rosalía, porque tenía un buen presentimiento. Hice el casting y sonó la flauta. Yo sabía que algo grande iba a hacer”, explicó.

Para la bailarina, es imposible olvidar todos los shows que ha realizado con Rosalía, pero de entre todo, hay uno que destaca: “Jamás me hubiese creído haber bailado en el Festival Coachella con Rosalía. Sin duda, ha sido un sueño cumplido”.

Natalia Palomares es también una de las dos bailarinas del videoclip Girl like me de Shakira. "Cuando te dicen que vas a trabajar con Shakira, sabes que vas a hacer algo muy grande. Cuando me enteré de que era una de las dos bailarinas que actuaría con ella, me pareció una locura”, contó en febrero de 2021 en una entrevista para el podcast No puedo tengo ensayo.

“Ha sido un gol de la vida. Es de lo más grande que he podido alcanzar hasta ahora. Shakira está muy activa en redes y desde un principio esa coreografía estaba hecha para sacar un challenge”, dijo sobre este trabajo en el que comparte pantalla con la bailarina es Mónica Peña, a quien conoces por ser una de las compañeras de Lola Índigo. Ella es Posh Spice en el videoclip de la canción Spice Girl.

En Girl like me Shakira colabora con The Black Eyed Peas. "Es un grupo enormeque ha sabido adaptarse a los fenómenos musicales y siempre ha estado al pie del cañón”, dice Natalia Palomares al hablar de los artistas.

La bailarina también también ha trabajado con Dua Lipa y Nathy Peluso, a quien conoció por un amigo común: "Es su coreógrafo y a través de él, Nathy Peluso y yo nos conocimos. Por eso conseguí actuar con ella".