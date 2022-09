La cómica respuesta del ahijado de Tamara Falcó cuando se enteró de la infidelidad de Íñigo Onieva

Tamara Falcó ha acaparado todas las miradas durante días después de que se desvelaran videos de su exprometido, Íñigo Onieva, siéndole infiel en el festival Burning Man. Solo dos días después de pedirle matrimonio, la marquesa de Griñón lo cancelaba por todas las mentiras.

La hija de Isabel Presyler estuvo este jueves en El Hormiguero en su sección habitual y hablaron sobre este tema. Sin embargo, antes de dar todos los detalles, quiso aprovechar para mandar un saludo a su ahijado Miguel, el hijo de Ana Boyer.

Tamara Falcó dio todos los detalles en 'El Hormiguero'

Entre risas, Tamara desveló que era "una de las miradas que más le importaba" y contó como fue el momento en el que él se enteró de todo. "Antes de salir le he dicho que me iba a trabajar y me ha preguntado '¿qué es El Hormiguero?'. Así que le mandó un saludo muy fuerte". Todos los colaboradores de la mesa, Juan del Val, Nuria Roca, Cristina Pardo y Pablo Motos, le dedicaron un tierno saludo al pequeño.

Ante esto, Pablo Motos afirmó: "Nos alegra que esté viendo El Hormiguero, precisamente esta noche" y la marquesa de Griñón le interrumpió y recalcó: " Bueno, está al corriente de todo. Tiene 3 años pero es que es como su abuelo [Miguel Boyer] y su madre [Ana Boyer], es capaz de hilar cosas sin que nadie le diga nada".

Del mismo modo, reconoció que "no sabe como se enteró", pero sabía que Miguel conocía la historia, ya que le dijo: "King Kong va a aplastar a alguien".

Quién es Ana Boyer, la hermana de Tamara Falcó

Ana Boyer es la hermana pequeña de Tamara. Es la madre de sus dos sobrinos, Miguel y Mateo con los que a la Marquesa de Griñón se le cae la baba.

Pero, además de los dos pequeños, las hermanas presumen de complicidad —Tamara llama a su hermana Anuskiti—, de quererse y de compartir muchos momentos, pues una buena parte de su vida la han pasado las dos juntas en casa de su madre.

Se nota que las dos hermanas están muy unidas, no solo porque Miguel sea el ahijado de Tamara, sino porque son frecuentes las muestras de cariño en público.