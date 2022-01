La comprometida pregunta de Natalia Verbeke a Pablo Motos durante su visita a ‘El Hormiguero’

La primera entrevista de esta semana en El Hormiguero ha corrido de la mano de la actriz Natalia Verbeke. La intérprete ha venido a promocionar su nueva serie Todos mienten, que se estrena el próximo sábado 28 de enero.

La trama se desarrolla en una urbanización de clase alta en Belmonte, donde se filtra el vídeo de una profesora manteniendo relaciones sexuales con un alumno que resulta ser el hijo de su mejor amiga. A partir de ahí todo se volverá oscuro.

Durante la visita de Verbeke, la actriz y el presentador jugaron a “verdad o mentira”, donde se hacían preguntas personales el uno al otro y debían responder si lo que se preguntaba era cierto o no. La actriz comenzaba preguntándole a Motos si era pelirrojo natural, a lo que este respondió “Sí, soy pelirrojo natural y mi cuerpo está lleno de sorpresas”.

Pero fue justo después cuando Natalia lanzó una pregunta comprometida a Pablo Motos. “¿Eres socio de Will Smith? La actriz no se ando con rodeos y le preguntó sobre sus negocios con el actor de Hollywood. A lo que el valenciano no dudó en responderle de manera honesta: “Técnicamente sí. Nunca vendimos el programa pero teníamos una sociedad y tengo un contrato con su firma y la mía”.

De salto de trampolín a actriz

Durante el transcurso del juego, Natalia confesó que ella no quería dedicarse al mundo de la actuación, pero que acabó haciéndolo por obligación de sus padres. Todo salió a la luz tras la pregunta del conductor: “En la serie te vengas rayando el coche, ¿has hecho alguna vez una ‘putada’ de este tipo? A lo que ella respondió: “He pinchado una ruedita de bicicleta”.

La actriz finalmente se sinceró con el presentador a raíz de esa pregunta: “Cuando yo era chiquita no iba para actriz, iba para salto de trampolín, mi especialidad era el clavado. Estaba en el equipo nacional, me dediqué a ser actriz porque me obligaron mis papás… Pero la rueda si la pinché, una ruedita a una compañera, no se por qué”.