Cristina Pedroche revela por qué tiene sexo aunque se encuentre mal

Valeria Ros se ha enfrentado a una 'pregunta heavy' de un espectador de Zapeando: "¿quién crees que ha puesto más veces la excusa de 'me duele la cabeza'?". Valeria ha salido a la pizarra del plató y ha tenido que ordenar los nombres de sus compañeros.

Ha empezado poniendo el suyo el primero: "Una vez dije que me había dado un gatillazo", ha bromeado. El segundo lugar ha sido para Dani Mateo, del que ha hecho una curiosa reflexión: "Te gusta el 'chingui-chingui' pero trabajas tantas horas y hablas tanto, que como no escuchas, no sabes cuando tu novia quiere".

El tercer puesto ha sido para Miki Nadal, seguido de Quique Peinado y ha dejado para la última posición a Cristina Pedroche. "A Cris le duele la cabeza pocas veces porque está todo el día haciendo el amor. Cris hace el amor doliéndole la cabeza", sentencia Valeria.

"Es que es así", ha respondido Cristina, "A veces cuando estoy congestionada, con mocos y eso,".