¿Desde cuando boxea Jaime Lorente? El actor, nueva estrella de la segunda velada de boxeo de Ibai

¿Hay algo con lo que no se atreva Jaime Lorente? Si ya nos ha demostrado que además de ser un gran actor, también se le da bien escribir y cantar, ahora vamos a verlo en un nuevo reto: el boxeo.

El actor es uno de los protagonistas de la segunda velada de boxeo organizada por Ibai Llanos. El evento tendrá lugar el próximo 25 de junio en el Pabellón Olímpico de Badalona, en Barcelona, a las 18.00 horas.

Jaime Lorente formará se enfrentará nada más y nada menos que al favorito de la velada del año pasado, el stramer Mr. Jagger. En la rueda de prensa, Lorente ha confesado que va a mantener su entrenamiento en secreto: "Creo que no voy a enseñar nada. Voy a entrenar todo lo que pueda. Pero sí que es verdad que yo no hago las cosas para ganar, hago las cosas porque me apetecen y me da igual perder".

El boxeo, una de las grandes pasiones de Jaime Lorente

Aunque Jaime ha confesado que no tiene ninguna experiencia profesional en el mundo del boxeo, en más de una ocasión ha revelado que es uno de sus deportes favoritos, por lo que lo practica como aficionado.

Una muestra de ello fue durante la campaña que hizo con la ONG DEBRA Piel de Mariposa, donde lo pudimos ver dándole unos puñetazos al saco.

Quién es Míster Jagger, el contrincante de Jaime Lorente

Alberto Redondo, más conocido como Mr. Jagger, es un creador de contenido que cuenta con 1,19 millones de suscriptores en Youtube y 1,2 millones de seguidores en su canal de Twitich.

El contenido de sus vídeos trata diferentes temas pero siempre en clave de humor. El año pasado, Mr. Jagger protagonizó el combate estrella de la primera velada de boxeo organizada por Ibai organizada el 27 de mayo de 2021, venciendo al youtuber zaragozano Viruzz.