"Me echan de casa": La vergüenza de Beatriz Luengo ante Yotuel Romero en 'Pasapalabra'

Los músicos parten con ventaja en 'La Pista' de Pasapalabra, la prueba en la que suenan varios segundos de un tema y tras varias escuchas, los participantes deben adivinar de qué canción se trata.

Así, todo hacía pensar que Yotuel Romero y Beatriz Luengo superarían la prueba sin grandes dificultades. Luengo es una grandísima compositora y con tantas referencias musicales las apuestas estaban por las nubes para la pareja, que comenzó su noviazgo durante el rodaje de 'Un paso Adelante' en el año 2001.

"La canción es de 1928, pero vamos a escuchar una versión de 1966 que es más reciente y está más viva", decía Roberto Leal como primera pista. Rápidamente, Luengo apretó el pulsador... ¡Pero no supo cantarla!

"Estoy segura de que Yotuel se la sabe", decía la cantante, convencida de que su chico conocería a canción, que sonaba a un ritmo latino muy conocido... ¡La pareja jugaba en el mismo equipo!

"Hoy vamos a tener problemas en casa", admitió Luengo, que aunque puso sus mejores intenciones e intentó tararearla no consiguió acertar. "Hoy me echan de casa", aseguraba la cantante después de escuchar la segunda pista y dar por sentado que no adivinaba la canción, que para Yotuel era evidente... ¡Lo tenía claro!

Con los rebotes le llegó el turno a Fernández, que sin pensarlo comenzó a tararear Guantanamera de The Sandpipers. ¡¡Victoria para el equipo naranja!!