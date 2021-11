La emotiva historia detrás del primer novio de Waylon Smithers en 'Los Simpsons'

Te interesa Los Simpsons, modelos por un día en el desfile de Balenciaga en París

Los personajes LGTBI son cada vez más comunes en las series que consumimos a día de hoy y, si bien muchas han optado por incluir nuevos personajes, otras han querido revelar la verdadera orientación sexual de algunos de sus protagonistas.

Este es el caso de Los Simpsons que, después de 33 temporadas, han demostrado que son capaces de seguir renovando día a día y adaptándose a las peticiones del público. En esta última entrega, que llegará pronto a nuestros televisores, uno de los personajes más míticos, el fiel sirviente del señor Burns, Waylon Smithers, conocerá por primera vez el amor (si es que lo que sentía por su jefe no lo era).

Reconoció su homosexualidad en 2016

Aunque se podía intuir por sus sentimientos hacia el señor Burns, el personaje de Smithers no confesó su orientación sexual hasta 2016. Fue en la temporada 27 de la mítica serie de Fox, después de que los creadores de la serie se decidieran por confirmar su homosexualidad.

Ahora, el personaje tendrá por primera vez una pareja: será Michael De Graaf, un magnate de la moda con la que el personaje tendrá un íntimo romance y con el que compartirá un histórico beso para la vida de Springfield.

Todo esto sucederá el próximo 21 de noviembre, cuando en Estados Unidos emita este episodio, el octavo, que por el momento no estará disponible en España. Además, la sinopsis del capítulo apunta a dar mucho de qué hablar: "Smithers encuentra el amor verdadero con un famoso diseñador de moda, ¿pero acabará su nueva relación destruyendo Springfield?".

Smithers y su novio en el episodio de 'Los Simpsons'. // Twitter / @jlazebnik

La emotiva historia detrás de este episodio

Sin embargo, la historia que esconde este episodio es mucho más emotiva que el propio argumento. De hecho, está inspirada en el hijo de uno de los guionistas, Rob LaZebnik, que quiso homenajear a su hijo Johnny, también homosexual, a través del personaje de Smithers.

El propio Johnny también ha participado en la escritura de este guion: "Poder trabajar con Johnny en este episodio ha sido un sueño, y me ha divertido y satisfecho mucho poder ver lo gracioso y talentoso que es", aseguraba su padre en el New York Post.

Con motivo de la emisión del capítulo en el que Smithers salía del armario, Rob LaZebnik confesó el verdadero motivo por el que había decidido escribir esta escena: "Soy un tío del interior de Estados Unidos, así que no suelo mostrar mis emociones, pero pensé: '¿Qué mejor forma de decirle a mi hijo que le quiero que escribir una historia de dibujos sobre ello?'".

Por su parte, Victor Garber, actor que ha puesto voz a este nuevo personaje y también homosexual, ha señalado sus pensamiento sobre este papel: "No he interpretado un montón de personajes homosexuales, pero cada vez que lo hago me recuerda algunos sentimientos que tuve cuando era un joven actor y no podía ser gay. Este papel ha sido un recordatorio de cuánto han cambiado las cosas y también de cómo he evolucionado yo".