El enfado de Eva Soriano con el jurado de 'El Desafío': "Me voy a callar"

Eva Soriano, concentrada durante su prueba en la Gala 3 de 'El Desafío 6' | Antena 3

Eva Soriano llegó a la sexta temporada de El Desafío para ganar. Ella no participa, ella compite. Por eso, la presentadora de Cuerpos especiales ha intentado sorprender al jurado en la tercera gala del programa, donde ha maniobrado con dos coches en vez de solo uno —según estaba pactado en un inicio—.

A pesar del incremento en la dificultad de la prueba, el jurado no le ha otorgado una puntuación satisfactoria. Al menos, así lo ha manifestado la cómica. Santiago Segura, Pilar Rubio y Juan del Val le han dado un cinco cada uno hasta un total de 15 puntos.

Así, Eva Soriano ha quedado por encima de Jessica Goicoechea, Patricia Conde, Eduardo Navarrete y María José Campanario, pero para ella no ha sido suficiente. José Yélamo, Willy Bárcenas y Daniel Illescas han conseguido mejores valoraciones.

"¿Me voy a quejar? Pues sí. Me parece que me habéis puntuado muy injusto"

Cuando Roberto Leal la ha llamado de quinta para recibir las puntuaciones, Eva Soriano no ha escondido su sorpresa. Esperaba más. "No creo que mi prueba fuera de cinco", ha empezado diciéndole al jurado.

"Quiero decir, ¿me voy a quejar? Pues sí, porque tengo todo el derecho. Me parece que me habéis puntuado muy injusto, no tengo ni un bien. Me habéis puesto un suficiente. Me voy a callar porque es público familiar, pero estoy enfadada. Me da igual ganarme vuestra enemistad", ha añadido.

Santiago Seguro ha tratado de justificarse asegurando que a ellos les ha dolido darle esos puntos, a lo que Eva Soriano ha respondido mostrando de nuevo su desacuerdo. "No me habéis dado ni uno un solo 6. No rozo ni un 7 cuando he estado a punto de morir dos veces, he sacado dos coches", ha recordado entre la risa y la frustración.

Roberto Leal y Juan del Val han explicado que en las puntuaciones no existe ni el 8 ni el 9, por lo que un 5 sería más de un suficiente. "Que me da igual", ha zanjado con decepción la presentadora Cuerpos especiales.