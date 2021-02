"Hice el memo": Las declaraciones del ganador de los 100.000 euros de 'Ahora Caigo' tras ganar el bote

Ángel José Gavín Samperí, también conocido como Geljo, hacía historia en el programa de 'Ahora Caigo'. El concursante lograba ganar la cifra de 100.000 euros al arriesgar todo en la ronda de preguntas final del programa de Antena 3, consiguiendo llevarse el bote.

Ahora, varios días después de la emisión de su victoria, Geljo ha hablado de su experiencia y de su trayectoria en el programa capitaneado por el cómico y presentador de la cadena, Arturo Valls.

👉 Muere Paquillo Gogó, el mítico espectador de '¡Ahora caigo!'

Fisioterapeuta y actual trabajador del Hospital Viamed de Santiago de Huesca, admitía a un periódico local que desde que ganó los 100.000 euros "su teléfono no ha dejado de sonar". "Está siendo todo muy abrumador. Todavía no lo he asumido del todo, pero creo que es ahora cuando empiezo a tomar conciencia de todo", admitía.

Preguntado respecto a su paso por el programa, en donde el fisioterapeuta había destacado por realizar imitaciones de personajes en directo, el oscense admitía: "Más que el mimo hice el memo" aunque asegura que le salió solo "ya que el formato le había permitido sentirse cómodo" al mismo tiempo que había sentido "una enorme complicidad con el presentador".

.

Respecto a qué hará con el dinero, el concursante lo tenía claro desde el principio. Cómo ya admitía al empezar la edición, su sueño era utilizar el dinero para visitar las siete maravillas del mundo. Algo que sigue teniendo en mente y que pretende llevar a cabo – cuando las circunstancias lo permitan – empezando por el Machu Picchu en Perú y seguido por Petra en Jordania.

"Esto es algo que solo pasa una vez en la vida y que no le ocurre a todo el mundo. De repente tengo la oportunidad de hacer realidad mis planes, sean los que sean", admitía emocionado. Y no es para menos. Su experiencia en el programa le ha hecho ganar 100.000 euros, un beneficio más que suficiente con el que poder cumplir sus sueños y mucho más. ¡Felicidades!