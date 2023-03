Jadel, concursante de 'Tu cara me suena': amigo de David Bustamante y expareja de Ana Guerra

El artista tinerfeño Jadel confirmó su participación en Tu cara me suena el 26 de septiembre: "Ahora sí!! Ya es oficial. Diez años después de El Número Uno vuelvo a casa para Tu Cara Me Suena 10”.

Efectivamente, Jadel no es un novato de los talents shows y sabe muy bien lo que es terminar ganando. Eso fue lo que le pasó en la primera edición de El Número Uno, el programa de Antena 3 presentado por Paula Vázquez en el que fue el gran triunfador enfrentándose en un duelo final a Roko —la ganadora de la segunda edición de Tu cara me suena—.

Pero esta no es la primera vez que el nombre de Jadel suena entre los seleccionados para formar parte de la gran apuesta de Atresmedia para la noche de los viernes. En 2016, participó en la Gala Casting en la que se eligió al primer concursante de la temporada. Lamentablemente, quedó en segunda posición siendo elegida Lorena Gómez, que fue tercera finalista en la edición de 2017.]]

[[LINK:TAG|||tag|||5f525d5ea03f7f12cedb2f08|||[[H3:Cantante, compositor, actor de musicales…]]

Jadel comenzó su carrera musical siendo un adolescente y tras su paso por el concurso que le lanzó a la fama volcó todos sus esfuerzo en su propio proyecto musical, con un estilo muy suyo, entre el funky, la salsa y ritmos latinos. Su primer single Qué más da, lanzado pocas semanas después de la final del concurso, se colocó en el número uno de las plataformas musicales.

Otro de sus temas que alcanzó los primeros puestos de las listas fue Viven, junto a Rasel —quien también formó parte Tu cara me suena en la novena edición—, que llegó a ser una de las canciones del verano de 2013. Su último hit, Suave, fue elegida canción oficial del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife este año.

Además de cantante, el tinerfeño destaca como compositor y ha trabajado para otros artistas como Gemeliers, Ana Guerra o David Bustamante. Con este último entabló una estrecha relación durante El Número Uno, que era jurado del concurso. “Hemos creado un vínculo. Es como un hermano mayor para mí”, declaró el artista al terminar el programa.

A él, confesó en una ocasión, le debe su parte compositiva. “Escuchó algunas canciones mías y me dijo: 'Buah, cómo me gusta esta canción. Déjamela a mí, yo me la canto'. Y yo: 'Es que es mi bebé". Esa no se la cedió pero sí afirma que en ese momento entendió que 'tenía algo entre manos que estaba bien que no estaba aprovechando y que estaba siendo egoísta porque la canción no deja de ser tuyai.

Además, durante estos años, Jadel también ha trabajado en musicales como Jesucristo Superstar o Evita, y ha sido artista invitado en otros formatos de televisión como Tu cara me suena, Factor X, Dando la nota o La Voz.

El novio de Ana Guerra

Al final de la primera gala de OT 2017 —la novena edición—, una de sus alumnas, la canaria Ana Guerra, no pudo contener las lágrimas tras haber sido salvada de la nominación por el jurado. Un mensaje de audio de su novio le hizo explotar de emoción y alguien descubrió que se trataba de Jadel.

Según avanzaba el concurso, sus protagonistas iban ganando popularidad y con ellos su entorno más cercano. En el caso del músico tinerfeño, su nombre comenzó a sonar entre los fans del popular concurso pues era la pareja de Ana War —como se la empezó a conocer— y sus continuas muestras de amor enloquecían a sus fans.

Sin embargo, a las pocas semanas de salir del talent show, la pareja rompió y ella empezó a salir con el actor Miguel Ángel Muñoz. Nunca comunicaron de forma oficial esta separación ni hablaron de ello, hasta que en 2019 Jadel decidió hacerlo cuando sacó su segundo álbum Vivo. Este trabajo, por cosas del destino o del marketing, se lanzó el mismo día que la ahora pareja de Víctor Elías publicaba su disco debut.

"Fue heavy. Lo he pasado muy mal, pero he aprendido mucho", confesó en una entrevista al portal Fórmula TV, confirmando que había sido ella la que había decidido dar el paso y reconociendo que no mantenían ningún contacto aunque no le guardaba ningún rencor. "Pensé que sí íbamos a seguir, pero lo de OT 2017 es muy fuerte y no culpo a nadie", decía y aseguraba sentirse “renovado, feliz y fresco”.