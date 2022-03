No ha podido ser. Penélope Cruz se ha quedado a las puertas de conseguir su segundo Oscar y ha sido Jessica Chastain quien se ha llevado el premio a Mejor actriz de 2022 por la película Los ojos de Tammy Faye, del director Michael Showalter.

Nominada por tercera vez como Mejor actriz protagonista en los premios Oscar, la candidata de 45 años partía como la gran favorita de la gala. Las apuestas no fallaron y Chastain se ha alzado con la ansiada estatuilla dorada.

En su discurso no ha olvidado a las otras actrices nominadas en esta misma categoría, pero rápidamente lo ha centrado en el suicidio, algo que ha vivido en su propia familia: "Para todos los que os sentís solos, que sepáis que se os quiere por lo especiales y singulares que sois",

Una familia marcada por la ausencia paterna y el suicidio de su hermana

Nacida el 24 de marzo de 1977, Jessica Michelle Chastain es hija de padres adolescentes: Jerri Renee Hastey y Michael Monasterio. Sus abuelos paternos eran originarios de Vizcaya (España), sin embargo, nunca tuvo una estrecha relación con ellos, ya que su infancia estuvo marcada por la tensión con su progenitor.

A pesar de que la ahora actriz no es muy partidaria de hablar públicamente sobre su pasado familiar, se conoce que se alejó de su padre siendo muy pequeña, por lo que este no figura en su certificado de nacimiento.

Chastain fue criada junto a sus hermanas en Sacramento (California), donde residía con su madre y su padrastro, Michael Hastey. En 2003 la familia sufrió un duro golpe cuando su hermana Juliet se suicidó después de años de abuso de drogas.

En una entrevista con la revista Modern Luxury Manhattan, Jessica habló de este asunto: “Ella luchó con su adicción a las drogas durante mucho tiempo. Tuvo muchos intentos de suicidio. Pero incluso si en el fondo de tu alma entiendes que esto puede suceder, todavía no crees que sucederá. Y cuando suena el timbre en tu apartamento... simplemente caes en un estado de shock".

La trayectoria profesional de la actriz

Jessica creció soñando con triunfar en el mundo del cine. Tras su debut profesional en una producción de Romeo and Juliet puesta en escena por TheatreWorks, una compañía en el Área de la Bahía de San Francisco, hizo una prueaba para la prestigiosa Juilliard School en la ciudad de Nueva York, donde fue aceptada y becada.

Chastain empezó su carrera con pequeños papeles en la televisión, inaugurando su carrera en la gran pantalla con la cinta Jolene en 2008, aunque alcanzó su máxima popularidad en 2011 después de participar en películas como Criadas y señoras, Take Shelter y El árbol de la vida, papeles por las que se le declaró como la Mejor actriz de reparto en el Festival de Cine de Nueva York.

Tres veces nominada al Oscar

Chastain se mete en la piel de la televangelista Tammy Faye en Los Ojos De Tammy Faye. La película cuenta la historia de la célebre telepredicadora de Estados Unidos que cayó en desgracia. La actriz vio el documental sobre ella hace veinte años y compró los derechos para, dos décadas después, producir y protagonizar su adaptación al cine.

El papel le ha llevado a convertirse en la Mejor actriz en los Oscar de 2022, aunque cabe resaltar que estuvo nominada en dos ocasiones anteriores. La primera nominación al Oscar fue en Criadas y señoras en 2012 y la segunda con La noche más oscura en 2013.

Tráiler de la película 'Los ojos de Tammy Faye'

El maquillaje para convertirse en Tammy Faye le arruinó la piel

Jessica Chastain atravesó un duro proceso para interpretar a Tammy Faye, ya que para convertirse en ella, no solo tuvo que someterse a más de siete horas de maquillaje diario, sino que, el peso de los prostéticos de su personaje le dejaron consecuencias permanentes en su rostro.

"Pienso que lo más seguro es que le haya hecho un daño permanente a mi piel con esto. Mira, tengo una dieta muy pura, y cuido mucho mi piel y me alejo del sol y todo eso. Pero es pesado [el maquillaje]. Y cuando lo usas durante todo el día, todos los días, el peso de esto en tu cuerpo estira tu piel. Finalmente me lo quité y fue como '¡Me veo de 50 años!' No, estoy bromeando. Pero está bien. Es por mi arte", expresó la actriz en en una entrevista a Los Angeles Times.

Jessica Chastain y su marido, Gian Luca Passi

Jessica Chastain se casó en el 2017 con el ejecutivo del mundo de la moda y conde italiano, Gian Luca Passi de Preposulo, con quien tiene dos hijos. Aunque no se sabe a ciencia cierta dónde se conocieron, después de cinco años de relación, la pareja contrajo matrimonio en Venecia.

"Cuando conocí a mi marido, él sabía que el matrimonio no era algo en lo que estuviera interesada. Y después, como nos fuimos conociendo, la idea del matrimonio cambió para mí. Hay algunas cosas que vale la pena celebrar, vale la pena celebrarlo”, dijo a Wall Street Journal poco tiempo después de su enlace.

Jessica Chastain y su marido Gian Luca Passi // Gtresonline

Un rumoreado romance con Oscar Isaac

Recientemente, la actriz protagonizó un momento viral en la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia junto al actor español Oscar Isaac, su compañero en Secretos de un matrimonio, con el que ya compartió pantalla en El año más violento (2014).

La pareja de actores, que se conocieron hace más de 20 años, cuando los dos eran alumnos de la prestigiosa Julliard, protagonizaron un momento de complicidad que dio pie a rumores sobre una posible relación entre ambos. No obstante, mantienen una bonita relación de amistad y ambos siguen felices con sus respectivas parejas.

"Somos amigos desde hace más de 20 años. Si no ha pasado aún, no va a pasar. Siento decírselo a todo el mundo, porque sé que hay gente muy emocionada con esto", dijo la actriz enel programa de Stephen Colbert, aclarando que si la sensación era esa es porque el vídeo se grabó en slow motion.

"Yo estaba mirando al frente. Ni me di cuenta de lo que él estaba haciendo hasta que los fotógrafos se rieron". "Son mis axilas. Es el poder de mi axila. Ejercen una fuerza muy potente", añadió entre risas la actriz que ya había compartido pantalla con Oscar Isaac en el drama El año más violento de 2014.

Su lucha por las causas sociales

Chastain es feminista y a menudo se ha pronunciado en contra de la discriminación que sufren las mujeres y las minorías en Hollywood. Además, aboga por un mayor equilibrio de género en los rodajes, incluyendo una mayor representación de las mujeres en los equipos cinematográficos y en las posiciones de poder.

La actriz también pretende dar a conocer la voces de las víctimas de acoso sexual en la industria, mediante iniciativas como Time's Up, donde colaboró con 300 mujeres en Hollywood para proteger a las mujeres del acoso y la discriminación.

Habiendo sufrido por el suicidio de su hermana, la ganadora del Oscar tiene como objetivo crear conciencia sobre la depresión y apoyar a los que la padecen, por lo que apoya a organizaciones caritativas que promueven la salud mental.