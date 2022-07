Johnny Depp dona a organizaciones benéficas parte del dinero que Heard prometió y nunca pagó

De entre todos los sucesos que resultaron del costoso e intenso juicio entre el actor de 59 años, Johnny Depp, y la intérprete de 36 años Amber Heard, fue uno el que llamó especialmente la atención de los seguidores y de los medios de comunicación.

Se trata del incumplimiento por parte de la actriz a la donación que públicamente se comprometió a hacer después de recibir la indemnización correspondiente por parte de su exmarido. No obstante, ahora ha sido el propio Depp quien se ha hecho cargo de este pago.

Para investigar el origen de este acuerdo debemos echar la mirada atrás, concretamente al año 2019, cuando el divorcio entre ambos artistas hizo pagar al protagonista de Piratas del Caribe una cantidad de siete millones de dólares a la actriz, quien se comprometió a destinarlo a diversas organizaciones benéficas.

Entre ellas se encontraban la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y el Hospital Infantil de Los Ángeles. De hecho, fueron estas mismas instituciones las que revelaron que nunca recibieron la cuantía por parte de la protagonista de Aquaman.

Gracias a la celebración del juicio, salió a la luz la noticia de que Heard jamás llegó a donar este dinero y, a pesar de que la actriz contestó de una manera muy relajada, su manera de utilizar los sinónimos de "prometer" y "donar" dieron las últimas pistas que faltaban para confirmar que no se había producido pago alguno.

¿La razón? Heard paró ipso facto la donación cuando empezó el litigio por difamación que interpuso su exmarido.

Johnny Depp: su faceta más caritativa

Tras conocer el veredicto del jurado y con semanas de por medio que han permitido tomarse un respiro de la mediática polémica, Johnny Depp habría donado dinero a las organizaciones que Heard nunca llegó a pagar.

Así lo ha desvelado Cinemablend, que, según ha informado, la fuente de ingresos ha sido una inversión del actor en NFTs.

De esta manera, el intérprete de Jack Sparrow ha donado 800.000 dólares a hospitales de Estados Unidos, entre los que se encuentra el Hospital Infantil de Los Ángeles.

A pesar de que esta cantidad total dista considerablemente de los siete millones de dólares que la estadounidense prometió ceder en su día, parece que a Johnny Depp le ha salido muy bien la jugada: de nuevo se convierte en foco de opinión pública y de una manera muy positiva.

Puede que su objetivo sea limpiar por completo su imagen y parece que el actor lo está consiguiendo con creces.

Por su parte, Heard no ha respondido a la jugada de Depp y no queda claro que pueda pagar aquello que prometió. A pesar de que la actriz debe pagar al coprotagonista de Charlie y la fábrica de chocolate una cantidad de 10 millones de dólares por daños, la abogada de la actriz ya ha dejado claro que no puede hacerse responsable de ese pago.