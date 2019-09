David Bisbal, Rosario Flores, Melendi y Vanesa Martín inauguran sus equipos de 'La Voz Kids'

La primera gala de Audiciones a ciegas de 'La Voz Kids' ha dejado una noche llena de sorpresas, mucha emoción y sobre todo muchísimo talento derrochado por los más pequeños. Aunque, como siempre, los talents no lo han puesto nada fácil para quedarse solo con algunos, David Bisbal, Rosario Flores, Melendi y Vanesa Martín han inaugurado sus equipos.

TEAM ROSARIO - DANIEL GARCÍA

Daniel García ha sorprendido a los cuatro coaches de 'La Voz Kids' con su gran actuación cantando 'El Patio' de Pablo López. El joven talent de 7 años ha logrado un pleno aunque, David Bisbal ha sido bloqueado por Rosario para conseguir que el pequeño se una a su equipo.

TEAM VANESA MARTIN - MANUELA GÓMEZ

Manuela Gómez se ha metido a todo el público en el bolsillo nada más salir al escenario. La pequeña ha conquistado a Vanesa Martín cantando su tema 'Aún no te has ido'. Y claro, la malagueña no ha podido evitar llevársela a su equipo.

Malu, la hija de Michel Salgado (ex jugador del Real Madrid y Selección Española) ha protagonizado uno de los momentos más emotivos de la noche. Aunque su interpretación de 'Russian roulette' de Rihanna no hizo que ningún coach se diese la vuelta, la joven pudo cantar a dúo con David Bisbal su tema 'Hate that I love you',

TEAM BISBAL - PALOMA PUELLES

Paloma Puelles ha emocionado a los cuatro coaches con una versión muy bonita de ‘Lucía’ de Joan Manuel Serrat en las Audiciones a ciegas de ‘La Voz Kids’. La talent ha pasado a formar parte del equipo de David Bisbal.

TEAM BISBAL - SALVADOR BERMÚDEZ

El segundo talent que se ha incorporado al equipo del almeriense ha sido Salvador Bermúdez. El pequeño ha conquistado con las primeras notas de su increíble interpretación de ‘Al alba’ de Pepe de Lucía guitarra en mano. ¡Bravo!

TEAM MELENDI - SOFÍA ESTEBAN

Finalmente, Melendi consiguió estrenar su equipo con la voz única de Sofía Esteban. Una talent de 14 años que ha impresionado a los cuatro coaches con su gran personalidad interpretando 'Miss celie’s blues' de Shug Avery.

Así han quedado los equipos tras las primeras Audiciones a ciegas de ‘La Voz Kids’: