La Voz 2020: emoción, sentimientos, robos y mucha pasión en los primeros asaltos

Tras las emocionantes noches de 'Audiciones a Ciegas', empieza una nueva fase en La Voz: ¡los Asaltos! Los talents se enfrentan para demostrar que pueden llegar a la fase final del programa de Antena 3.

En equipo de cinco, los talents se suben al escenario y se juegan su plaza en el equipo, ya que el coach y su asesor solamente pueden quedarse con uno de ellos. Asimismo, aquellos concursantes no elegidos, pueden ser robados por el resto de coaches.

Los primeros en subirse al escenario fueron los del equipo de Pablo López y su asesor, Sebastián Yatra. Roger Padrós fue el que rompió el hielo e interpretó al piano 'Wicked game' de Chris Isaak.

Virginia Elósegui fue la segunda en brillar en el escenario de La Voz. La joven cantó 'Casi te rozo' de Vanesa Martín y recibió un fuerte aplauso del público.

Rocío Acebedo emocionó con su versión de 'Entre otros cien' de Mata Soto, mostrando así mucha valentía y dejando con a boca abierta a los coaches.

Sergio Chaves también se subió con energía al escenario de La Voz, donde interpretó 'Terriblemente cruel' de Leiva.

La que mostró fuerza y energía fue Daniela Pobega, que interpretó 'If I were a boy' de Beyoncé en los primeros Asaltos de La Voz.

Tras las cinco actuaciones, Pablo López y Sebastián Yatra tuvieron que elegir al talent que se quedaban para las batallas finales. Finalmente, los artistas decidieron seguir con Roger Padrós.

En ese momento, empezaron los robos y Alejandro Sanz dio una nueva oportunidad a Virginia Elósegui. Además, Mala Rodríguez y Antonio Orozco robaron a Sergio Chaves.

Tras los talents de Pablo López, llegaba el turno de los de Alejandro Sanz. Haizea Gómez sorprendió con su gran actuación en la que interpretó 'Tuyo' de Rodrigo Amarante.

Yaneisy Martínez fue la segunda del equipo de Alejandro Sanz. La talent enamoró con el tema 'Wild horses' de Birdy.

Mar Rodríguez llenó de emoción el plató con 'Envidia' de Sandra Carrasco. ¡Qué difícil lo tenían Alejandro Sanz y Tini para elegir a un solo talent!

Pero con la actuación de Michael Harding todo se complicó todavía más. El talent dejó boquiabiertos a los coaches con el tema 'Let's get it on' de Marvin Gaye.

Y tras un momento energético, llegó la emoción con Iván Feria y su actuación de 'Por fin' de Pablo Alborán.

Alejandro Sanz y Tini salieron del plató para deliberar. ¡Su elección final fue quedarse con Haizea Gómez!

La guerra entre los coaches empezó cuando Antonio Orozco, Pablo López y Laura Pausini querían la voz de Iván Feria, que finalmente se fue con el equipo de Pablo.

Los siguientes en actuar fueron los talents del equipo de Antonio Orozco y Mala Rodríguez. El primero en subirse al escenario fue Curricé, que no dejó indiferente a nadie con la canción de 'Leave a light on' de Tom Walker.

Dolores Berg conquistó al público y a los coaches con la canción 'Piensa en mí' de Luz Casal.

Sevine demostró su arte y talento en los Asaltos con su actuación 'Les moulins de mon coeur' en una versión de Lilou.

Chiara Rossi pisó con fuerza el escenario para interpretar la canción 'You know I'm no good' de Amy Winehouse.

Marcos Bartolomé dejó sin palabras a su coach y asesora al cantar 'Come fly with me' de Frank Sinatra.

Antonio Orozco y Mala Rodríguez decidieron quedarse con Curricé. En esta ocasión, ningún coach quiso robar un talent.

Por último, llegó el turno de los talents de Laura Pausini y su asesor, Carlos Rivera. Aixa Romay cautivó con 'A natural woman' de Aretha Franklin y se llevó un fuerte aplauso de todos los coaches.

Mireia Cuesta eligió 'La vie en rose' de Édith Piaf y conquistó a Laura Pausini con este tema en francés.

Lili Hergueta fue la siguiente en subirse al escenario y lo hizo con 'The joke'.

Y, tras tantos temas internacionales, Marcos Andrés pisó el escenario para conquistar a su coach con 'La canción más hermosa del mundo' de Joaquín Sabina.

La energía en el equipo de Laura Pausini la llevó Carlota Palacios, que cantó 'Creep' de Radiohead, en una versión postmodern jukebox.

Tras una serie deliberación, Laura Pausini y Carlos Rivera eligieron quedarse con Carlota Palacios.

La dura decisión hizo llorar a la coach, que confesó que se sentía mal por no poderse quedar con todos los talents, ya que el resto de coach no robó.