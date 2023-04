Lorena Castell se despide de 'Zapeando' tras nueve años: "Qué difícil explicar"

"SHOW MUST GO ON ❤️"

Lorena Castell cierra una etapa importante de su vida profesional para iniciar una nueva aventura. Después de nueve años en Zapeando, la catalana de 42 años ha decidido despedirse del programa del que ha sido colaboradora fiel y ha llegado a ser presentadora durante las vacaciones de verano (y las bajas) de Dani Mateo.

"Qué difícil a veces explicar lo que uno tiene en la cabeza...", ha escrito Castell en Instagram para compartir la noticia cons sus seguidores. "Hoy termina mi etapa después de nueve años de risas a la hora de comer. Me habéis visto de todos los colores y hemos crecido juntos ;)", ha seguido en su publicación que acompaña de una serie de fotos suyas en el plató de laSexta.

"Gracias a @globomedia por la confianza y @atresmediacom por estos años maravillosos. Gracias a todos los compañeros con los que he tenido la suerte de divertirme y compartir buenos momentos cada día. A los que en casa también me habéis acompañado en este crecimiento profesional. Todavía quedan muchas aventuras por vivir… SHOW MUST GO ON ❤️", ha añadido.

Zapeando se estrenó en noviembre de 2013 y los veranos de 2015 y 2016 Lorena Castell se incorporó al programa como colaboradora veraniega. Después de esas dos experiencias, entró al programa ya como colaboradora fija. Aquí ha vivido importantes etapas de su embarazo.

Su hijo Río nació el 19 de marzo de 2019 y los espectadores del programa vivieron de cerca su embarazo ya que estuvo presentado el programa hasta semanas antes de dar a luz.

Volvió al programa un mes después para hablar de su bebé y hablar de su experiencia como madre, que arrancó con una dura noticia. El mismo día en que nació Río tuvieron que llevarlo a la UCI porque en una analítica vieron que tenía la proteína reactiva alta. Estuvo 10 días ingresado y Lorena y su entonces pareja, Eduardo Dabán, se instalaron frente al hospital en una autocaravana.

La pareja terminó su relación un año después, en mayo de 2020, y la colaboradora rehizo su vida tiempo después con el actor Rubén Bernal, al que conoció gracias al también actor Juan Betancourt y que se coló en le programa durante el verano de 2022 cuando Castell estaba ejerciendo de presentadora.

"¿Pero qué haces tú ahí?", le preguntó Lorena cuando el actor entró en directo desde la playa de Alicante en una conexión de Miki Nadal. "¿Os habéis encontrado? Este es mi chico, es Rubén", explicó a la audiencia.

Miki y Rubén se vieron de casualidad y decidieron sorprender a Lorena. "¡Qué guapa estás con tu nuevo look!", le dijo el actor antes de despedirse.