Mónica Naranjo se confirma como jurado de 'Tu Cara No Me Suena Todavía'

VUELVE A ANTENA 3

La edición de anónimos de Tu Cara Me Suena trae un regalazo para todos los espectadores: ¡Vuelve Mónica Naranjo! La cantante, que fue jurado del talent show durante las 3 primeras temporadas, vuelve a Antena 3 para sentarse en la mesa de valoraciones en la primera temporada de Tu Cara No Me Suena Todavía.