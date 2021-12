"Pasad página": la brutal respuesta de Peter Dinklage a los que critican el final de Juego de Tronos

Ya han pasado más de dos años desde que HBO puso punto y final a una de las series más aclamadas de los últimos tiempos: Juego de Tronos. A pesar de su polémica conclusión, la serie no ha dejado de ser una auténtica producción de culto para los amantes de las sagas fantásticas y de las novelas de George R. R. Martin y ha seguido motivando nuevas historias y spin-offs en torno a su exitoso e interminable universo, como La Casa del Dragón, que verá la luz en 2022.

Sin embargo, a pesar del paso del tiempo, el final de Juego de Tronos sigue dando mucho que hablar entre los seguidores de la ficción medieval y los comentarios son especialmente críticos sobre el precipitado desenlace de la serie, algo sobre lo que ha querido pronunciarse ahora uno de sus protagonistas, Peter Dinklage.

Tyrion Lannister (Peter Dinklage) en 'Juego de Tronos' // HBO

Peter Dinklage defiende el final de 'Juego de Tronos'

El actor, que interpretó a uno de los personajes más emblemáticos de la serie, Tyrion Lannister, ha conseguido dejar atrás su personaje en la ficción para dar paso a nuevas aventuras profesionales. Nominado a un Globo de Oro por su actuación en Cyrano, el musical de Joe Wright, el actor no ha dudado en hablar abiertamente sobre su paso por la serie de HBO y también sobre su polémico final en una entrevista concedida al New York Times.

Al ser preguntado por este enfado generalizado sobre el final de Juego de Tronos, Dinklage ha dejado muy clara cuál es su opinión al respecto: "El público quería que la gente blanca guapa cabalgase hacia la puesta del sol. Por cierto, es ficción. Hay dragones. Pasad página".

El actor considera que los espectadores llevaron muy mal que la serie acabara y cree que "las quejas se debían a que estábamos rompiendo con ellos": "Terminábamos y ya no sabrían qué hacer los domingos por la noche. Querían más, así que se quejaron. Había que terminar cuando terminábamos, porque la serie era realmente buena rompiendo expectativas: los villanos se convirtieron en héroes y los héroes en villanos".

'Juego de Tronos' rompió los esquemas

Además, el que dio vida a Tyrion Lannister también ha asegurado que lo que más molestó a los fans fue lo que la hizo destacar en un principio: "La serie desafía lo que piensas, es lo que me gusta de ella. Se titulaba Juego de tronos, pero al final todo lo que me decía cuando la gente se me acercaba por la calle era ‘¿quién va a estar en el trono?’. No sé por qué era fue su conclusión, cuando la serie iba mucho más allá", confesaba el actor.

Escena de 'Juego de Tronos' // HBO

Para el intérprete, uno de los mejores momentos de la serie fue "cuando el dragón quemó el trono": "Acabó con toda esta conversación, algo irreverente y brillante por parte de los creadores de la serie. ‘Cállate, no va sobre eso’. Hacían eso constantemente: pensabas una cosa y te daban otra. Todos tenían en mente sus propias historias mientras veían la serie, pero ninguna era tan buena como la que proponía la serie".

Sobre el cambio de Daenerys, el personaje de Emilia Clarke, de salvadora a auténtica tirana genocida, conducida por la locura que durante épocas marcó a su propia familia, el actor ha opinado: "Si conoces la historia, cuando abordamos la trayectoria de los tiranos, nunca comienzan como tales. Estoy hablando, alerta spoilers, de lo que sucedió con ese personaje al final de Juego de tronos. Fue gradual, y me encanta cómo el poder corrompe a las personas. ¿Qué le sucede a la brújula moral cuando prueba el poder? Los seres humanos son complicados, ¿sabes?", ha concluido.