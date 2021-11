La pregunta de Cristina Pardo a Miguel Bosé que ha hecho que abandone su entrevista

Miguel Bosé acaba de lanzar El hijo del Capitán Trueno, sus primeras memorias donde relata la complicada relación con su padre, el torero Luis Miguel Dominguín, así como otros entresijos de su familia durante su infancia y adolescencia que han marcado su característica personalidad.

Con motivo de esta presentación, el artista fue entrevistado por Cristina Pardo para su progama Más Vale Tarde. Una entrevista que empezó ya de forma tensa, cuando la periodista le dijo que le notaba la voz mejor que cuando lo entrevistó su compañero Jordi Évole.

En ese momento, Miguel empezó ironizar con que no conocía a Évole y le preguntó a Pardo sí creía que su voz estaba bien o simplemente "mejor". Cuando la periodista le dijo que no tenía con qué compararlo, Bosé le espetó un "Estás sorda" dejando claro que no se encontraba muy cómodo en esa charla.

Pero sin duda el momento más tenso de la entrevista llegó al final, cuando después de hablar sobre el libro Cristina hizo referencia al coronavirus, tema del que Miguel Bosé ha hecho unas controvertidas declaraciones que le han costado constantes polémicas.

"Voy a terminar la entrevista y no he preguntado por el coronavirus, ¿no sé si te sientes raro?", le preguntó la presentadora para introducir el tema, a lo que Miguel respondió con un contundente "no hablo de eso en el libro", mientras se levantaba de su silla para zanjar de esta manera la charla. En ese momento, una persona del equipo del cantante intentó suavizar la situación excusándose con estar ya "fuera de tiempo".

De vuelta al directo del programa, donde han ido fraccionando la entrevista, Cristina le ha quitado hierro al asunto aunque ha querido reflexionar sobre un cambio en la actitud del artista: "Creo que hay un paso atrás cuando menos en la discreción de abordar el tema". Su compañero Iñaki López ha querido dar su opinión sobre esta actitud: "La pena es que sea por cuestiones pragmáticas y no por haber sido convencido por la eficacia de las vacunas, que está fuera de toda duda".