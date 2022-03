Lo que no se vio del momento tortazo de Will Smith a Chris Rock en los Oscar

Lo que nadie vio de Will Smith a Chris Rock en los Oscar // EFE

Los Oscar de 2022 no se recordarán por el premio a CODA ni por la estatuilla al español a Alberto Mielgo, la ceremonia de este domingo 27 de marzo pasará a la historia por el tortazo que Will Smith le propinó a Chris Rock después de que éste hiciese una broma sobre la cabeza rapada de su mujer Jada Pinkett Smith.

"Jada, te amo. La tenienta O'Neil 2. No puedo esperar por verla", le dijo el cómico, a lo que el ganador del Oscar por El método Williams subiéndose al escenario para propinarle un bofetón.

El momento se emitió en directo, pero hubo otros que no salieron en pantalla y fueron igual de importantes para entender lo ocurrido. Esto es lo que no se vio del momento tortazo de Will Smith a Chris

La cara de Jada al escuchar la broma de Chris Rock

La reacción de Nicole Kidman y su muestra de apoyo a Will

El abrazo de Nicole Kidman a Will

Jada Pinkett trata de calmar a Will

Las lágrimas de Will Smith en el descanso

El papel de mediador de Denzel Washington