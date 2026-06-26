A qué artistas imitan en la Gala 11 de 'Tu cara me suena 13'
Tu cara me suena 13 celebra este viernes su última gala antes de las semifinales. A continuación, recordamos a qué artistas tienen que imitar los concursantes en la undécima gala.
Clasificación de 'Tu cara me suena 13': así va el ranking antes de la Gala 11
Tu cara me suena 13 promete otra noche llena de emoción y buena música con su undécima gala, donde dos concursantes tienen que invitar a un amigo. En este sentido, J Kbello tiene que invitar a una amiga para hacer de Bruno Mars y Beyoncé, mientras Paula Koops también tiene que llevar a un amigo para recrear el dúo entre Robbie Williams y Nicole Kidman.
Además, Aníbal Gómez decidió robarle el DJ español Chimo Bayo a Leonor Lavado, quien finalmente tiene que imitar a Gusanito.
Fuera de las casillas especiales, Jesulín de Ubrique tiene que hacer de Jarabe de Palo, María Parrado de la británica Olivia Dean, Sole Giménez de Amaral, Martín Savi de Madonna y Cristina Castaño de la catalana Sílvia Pérez Cruz.
Las imitaciones de la Gala 11
- Aníbal Gómez - Chimo Bayo (Te lo robo)
- Leonor Lavado - Gusanito (le robó Aníbal Gómez)
- J Kbello - Bruno Mars y Beyoncé (Trae un amigo)
- Paula Koops - Robbie Williams y Nicole Kidman (Trae un amigo)
- Jesulín de Ubrique - Jarabe de Palo
- María Parrado - Olivia Dean
- Sole Giménez - Amaral
- Martín Savi - Madonna
- Cristina Castaño - Sílvia Pérez Cruz