A qué artistas imitan en la Gala 11 de 'Tu cara me suena 13'

De Madonna a Bruno Mars y Beyoncé: estos son los retos de la próxima gala de Tu cara me suena | José Irún

Tu cara me suena 13 promete otra noche llena de emoción y buena música con su undécima gala, donde dos concursantes tienen que invitar a un amigo. En este sentido, J Kbello tiene que invitar a una amiga para hacer de Bruno Mars y Beyoncé, mientras Paula Koops también tiene que llevar a un amigo para recrear el dúo entre Robbie Williams y Nicole Kidman.

Además, Aníbal Gómez decidió robarle el DJ español Chimo Bayo a Leonor Lavado, quien finalmente tiene que imitar a Gusanito.

Fuera de las casillas especiales, Jesulín de Ubrique tiene que hacer de Jarabe de Palo, María Parrado de la británica Olivia Dean, Sole Giménez de Amaral, Martín Savi de Madonna y Cristina Castaño de la catalana Sílvia Pérez Cruz.

Las imitaciones de la Gala 11