Clasificación de 'Tu cara me suena 13': así va el ranking antes de la Gala 11

J Kbello se dispara en la clasificación de Tu cara me suena con su cuarta victoria | José Irún

Si estás siguiendo esta edición de Tu cara me suena 13, seguro que ya sabes que hay tres concursantes favoritos para llevarse la victoria. Uno de ellos es J Kbello, el cantante y bailarín que ya ha ganado cuatro galas y suma 209 puntos, 13 por encima de María Parrado. "Yo creo que J es un firme posible ganador de Tu cara me suena", dijo Chenoa en la Gala 4.

Pero la mayor sorpresa de esta edición está siendo Cristina Castaño, la actriz conocida por sus papeles en televisión que también tiene experiencia en musicales. El público general está descubriendo la calidad vocal de la gallega, mientras los expertos aseguran que Cristina tiene una técnica muy buena. De momento, la concursante ocupa el tercer puesto con 193 puntos.

Un poco más lejos se sitúan Martín Savi (con 179 puntos), Paula Koops (169) y Sole Giménez (155), todos ellos cantantes profesionales. En la parte baja están los tres concursantes que seguramente se quedarán sin una plaza en la final: Aníbal Gómez (122), Jesulín de Ubrique (116) y Leonor Lavado (101). ¿Cómo quedará la clasificación tras la Gala 11?

Así va la clasificación general

Tras la décima gala, el orden de la clasificación general se mantuvo intacto, aunque J Kbello comenzó a despuntar en la primera posición y Cristina Castaño se acercó a María Parrado.