¿Por qué la canción de cabecera del nuevo Batman es un tema de Kurt Cobain?

The Batman se ha convertido en la gran apuesta del 2022 para el género de los superhéroes. A la espera de que lleguen otros estrenos, como Morbius, Dr. Strange 2, Thor Love & Thunder y Black Adam, entre otros, la cinta dirigida por Matt Reeves busca confirmarse como el inicio de una nueva franquicia en torno al héroe de Gotham que, en esta ocasión, interpreta Robert Pattinson.

Este nuevo reinicio de la saga del personaje de DC ha puesto las expectativas en lo más alto al ofrecer una nueva perspectiva de Batman, más cercana a su lado detectivesco y centrada en los primeros años del personaje como vigilante de la ciudad. Por si todo esto fuera poco, su director, ha confesado que su enfoque de Batman tiene mucho que ver con Kurt Cobain, el mítico cantante de Nirvana.

Kurt Cobain, la inspiración del nuevo Batman

Que Batman es un personaje complejo, marcado por la tragedia y muy ligado a la oscuridad, no es nada nuevo. Quizá sea por eso que, si a todo esto le sumamos la estética de Robert Pattinson como el Hombre Murciélago, no desentona para nada que Kurt Cobain haya podido ser un punto de inspiración para esta nueva versión del héroe.

Por este motivo, este nuevo Batman se mueve al ritmo de Something in the Way, mientras propina puñetazos completamente desenfrenado.

El director Matt Reeves ya ha dejado muy claro por qué el perfil de Kurt Cobain fue tan importante para él cuando desarrollaba esta nueva interpretación de Batman, en la que solo Robert Pattinson podía encajar, tal y como él se imaginaba: "Cuando estaba escribiendo el primer acto, puse el Something In The Way. Ahí es cuando me di cuenta de que, en lugar de la versión playboy de Bruce Wayne que hemos visto antes, hay otra versión de una persona que ha pasado por una gran tragedia y se había convertido en un recluso. Así que comencé a establecer una conexión con Last Days de Gus Van Sant y la idea de una versión ficticia de Kurt Cobain en una especie de mansión decadente”.

Además de haberse inspirado en Kurt Cobain, Matt Reeves ha mencionado una película, Last Days, un filme que cuenta la historia de una estrella del rock en decadencia, pero que, también, se basa en la vida del mito del grunge.

La imagen de un hombre que vive delimitado por la tragedia, que parece frágil, pero que también es fuerte e impredecible son solo algunos de los matices que pueden compartir el cantante de Nirvana y Pattinson.

"¿Y si le sucediera alguna tragedia y este tío llegase a ser tan solitario, que no llegásemos a saber qué está haciendo? ¿Es este tío un tipo de descarriado, imprudente, o drogadicto? Y la verdad es que se podría decir que es un tipo de drogadicto. Su droga es la adicción a la venganza, es como un Batman-Kurt Cobain", ha explicado Matt Rives, confesando la profunda conexión que ve entre Kurt Cobain y su Batman.

Something In The Way es la última canción del disco Nevermind de 1991, un tema que fue compuesto por Kurt Cobain durante uno de los momentos más difíciles de su vida.

Por lo que se sabe, en aquellos momentos, el líder de Nirvana pasó un largo período de tiempo viviendo en casas de amigos, salas de espera de hospitales y casas abandonadas. La canción refleja esa etapa tan dura por la que tuvo que transitar el cantante de Something In The Way. Quizá sea por eso que Matt Reeves haya querido acentuar, todavía más, ese tono tan trágico en su Batman.

El reparto de la película lo completa un gran elenco, encabezado por Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Andy Serkis y Colin Farrell.

