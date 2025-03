Por qué se han eliminado las actuaciones en directo de las canciones nominadas al Oscar

Tras la entrega de los Globos de Oro, los Premios Goya y los BAFTA, la temporada de cine llega al punto álgido con la celebración de la gala de los Premios Oscar. En su 97ª edición, que se lleva a cabo este domingo 2 de marzo en el Teatro Dolby de Los Angeles, la Academia de Cine de Hollywood ha decidido llevar a cabo un cambio en uno de los momentos más especiales del evento.

En esta ocasión, los responsables han decidido que no sonarán en directo los temas nominados a Mejor canción original. No se escucharán durante la gala las cinco canciones nominadas en la categoría de Mejor Canción Original escuchándose así uno de los puntos álgidos de la ceremonia, que ha dejado momentos memorables como la interpretación que hizo Ryan Gosling de I'm just Ken, la canción de la película Barbie con la que competía en la categoría, o el dúo que protagonizaron Lady Gaga y Bradley Cooper en la gala de 2019 cuando derrocharon complicidad interpretando Shadow.

De esta manera, no se podrá escuchar a Elton John cantando su Never Too Late ni a Zoe Saldaña y Karla Sofía Gascón interpretando El Mal o a Selena Gomez entonando Mi camino, estas últimas de Emilia Pérez.

Los motivos esgrimidos por la Academia son el respeto y la concienciación en torno a la catástrofe que han supuesto los grandes incendios de Los Angeles, que han arrasado con miles de hectáreas de la periferia angelina. "Nuestro más profundo agradecimiento a todos ustedes por su compasión y apoyo durante las últimas semanas. Nuestros pensamientos permanecen con aquellos que fueron afectados por los recientes incendios forestales en el área de Los Angeles", indicaron el director ejecutivo y la presidenta de la Academia, Bill Kramer y Janet Yang, en la carta en la que lo exponían.

"Los Premios Oscar de este año celebrarán el trabajo que nos une como comunidad cinematográfica mundial y reconocerán a quienes lucharon tan valientemente contra los incendios forestales", explicaron acerca de los homenajes que recibirán los bomberos del condado, que ya han sido reconocidos por diversos artistas en el concierto FireAid.

"Honraremos a Los Angeles como la ciudad de los sueños, mostrando su belleza y resistencia, así como su papel como faro para cineastas y visionarios creativos durante más de un siglo", añadieron incluyendo un último apunte: "Este año, la presentación en la categoría de Mejor Canción Original se alejará de las actuaciones en vivo para centrarse en los compositores. Celebraremos su arte a través de las reflexiones personales de aquellos que traen esas canciones a la vida. Esto permitirá que se descubran las historias y la inspiración que hay tras ellas".