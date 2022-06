¿Por qué Sebastián Yatra no está quieto en las galas de La Voz Kids?

Es todo un terremoto. Cada gala de La Voz Kids, Sebastián Yatra se convierte en el protagonista de los momentos más locos del programa.

No se lo piensa dos veces a la hora de acompañar a los pequeños concursantes sobre el escenario y se deja la piel para los niños lo elijan como coach.

Su carisma y su buen humor lo han convertido en uno de los preferidos, y es que no deja de animar a los concursantes con palabras de cariño. Todo esto sin mencionar el talento del colombiano, que se lleva a las mil maravillas con sus compañeros Aitana, David Bisbal y Pablo López.

Le cuesta estar quieto en la silla. Se levanta, se ríe, va, vuelve... Sebastián Yatra no para durante las grabaciones de La Voz Kids, pero tampoco es ninguna novedad. El artista ha sido así desde que era pequeño.

Un niño muy inquieto con un apodo peculiar

En una entrevista con la revista Esquire, el cantante recordaba algunos momentos de su infancia. Era travieso y se pasaba el día de aquí para allá, muchas veces creando sus propios teatrillos o monólogos. Tanto es así que una amiga de su madre lo apodó "hollywood".

"He sido muy inquieto desde niño. La mejor amiga de mi mamá me llamaba Hollywood, decía que debía dedicarme a actuar, porque les divertía y les hacía chistes. No lo pensé en serio hasta los 12 años, cuando hice una audición para una obra de teatro, que además era un musical. Fue la primera vez que realmente intenté cantar y me gustó. Me enamoré de esto", explica el artista

Eva González, sobre Yatra: "Se levanta todo el rato"

Incluso la presentadora de La Voz Kids, Eva González, ha reparado en esa vena semi hiperactiva del colombiano. Lo contó en su reciente entrevista con Ana Morgade y Valeria Ros en yu, No te pierdas nada.

"Es un inquieto total, se levanta todo el rato. Lo vais a ver en las batallas y en los asaltos. Le voy a preguntar y digo ¿Sebas? Y Sebas no está, se ha ido por ahí detrás", contó entre risas.