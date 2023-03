¿Quién es Samantha Hudson? Conoce a la invitada de 'Tu cara me suena 10'

Samantha Hudson suma una nueva experiencia a su currículo al convertirse en la primera invitada de la décima temporada de Tu cara me suena. Lo hace convertida en Luis Mariano para cantar Violetas imperiales, tema principal de la película de 1952 que le descubrió Pedro Almodóvar.

"Lo más rompedor que puedo hacer es salir vestida de hombre", contó la actriz, cantante y activista LGTBIQ+ en una entrevista con el programa previa a la emisión de la segunda gala.

Y lo cierto es que pese a su juventud —tiene 23 años—, Samantha Hudson nos ha mostrado ya mil caras. A Samantha la hemos visto moverse entre fogones en MasterChef Celebrity, subirse al escenario con Amaia Romero para cantar La canción que no quiero cantarte e incluso abrirse en canal en una entrevista y confesar haber sido víctima de abusos sexuales.

Víctima de abusos sexuales cuando era menor

Samantha Hudson se lo contó recientemente a Risto Mejide. "Sufrí abusos sexuales quince veces", le contó la activista que se mostró sin filtros en la entrevista.

"No se trató de la misma persona", contó en la entrevista. "A veces eres un adolescente que se ha criado en Magaluf, en un entorno con mucha fiesta que si no sabes gestionarla te puede pasar factura, y siendo adolescente no sabes gestionar muchas cosas. Acabas de descubrir tu sexualidad, te has denominado 'maricón' y lo llevas con orgullo y dices 'voy a hacer esas cosas de gays, eso que no me he permitido", continuó contándolo.

Samantha recordó el problema fue que "a veces caes en dinámicas turbias". "Yo me di cuenta muy pronto de que para ligar, mi objetivo principal, me resultaba más fácil ligar con hombres mayores para los cuales yo resultaba un caramelo. Tenía 16 o 17 años en ese momento pero yo me quitaba años. Me acosté hasta con 15 hombres mayores".

"Fue sexo consentido pero sí que fue un abuso sexual porque a veces volvía a casa llorando o triste y no sabía muy bien por qué", contó la cantante, que aseguró que las otras personas "lejos de fomentar un diálogo, se aprovechaban de una situación injusta". "Es hora de que la gente entienda que decir que 'Sí' no siempre significa 'Sí' porque lo puedes decir por muchos motivos", denunció.

'Maricón', el trabajo que hizo con 15 años que lo cambió todo

Antes de vivir estos duros episodios, Samantha Hudson hizo un trabajo de clase que cambió todo y marcó su carrera.

La cantante, cuyo nombre de nacimiento es Iván González (León, 1999), se trasladó a vivir a Mallorca cuando tenía tres años. Allí, como parte de un proyecto para la asignatura Cultura Audiovisual, Hudson grabó el videoclip de Maricón, un tema cuya letra reivindicaba un estilo de vida nada convencional y que colgó en la plataforma YouTube.

"Soy maricón y me encanta la iglesia, pero no dejan entrar porque monto la gresca", dice la canción de Hudson, que escribió con un objetivo conciliador —con 11 años tuvo un acercamiento con la iglesia— y "juntar dos iconografías de dos mundos distintos".

No lo consiguió y esta controvertida canción enfadó tanto a organizaciones religiosas como a partidos políticos conservadores a los que tuvo que enfrentarse con tan solo 15 años. Su profesora le puso un sobresaliente.

Más tarde siguió explotando su faceta musical con otros con un fondo reivindicativo como Por España, Burguesa arruinada o Demasiado coño.

Su reflexión sobre su identidad transgénero

Samantha Hudson no duda al cantar Maricón, lo había hecho dos años antes. Con 13 años comenzó a hacerse preguntas sobre su identidad transgénero y se liberó en cuanto a actitud y forma de vestir. Sin embargo, en ningún momento se planteó recurrir a las cirugías de reasignación de sexo. "[A esa edad] me gustaba mi apariencia cuando encajaba en un rol femenino [...] Simplemente quería ser así", dijo en una entrevista con El País.

Fue gracias a su formación intelectual en las diferentes concepciones del género cuando decidió seguir con el estilo de vida que había llevado hasta ese momento, sin querer encajar exactamente en los roles femeninos que la sociedad impone. "No hay una forma correcta o incorrecta de habitar el género, porque es un constructor social y nos violenta a todos por igual", aseguró en su sección de yu, No te pierdas nada.

"Corro peligro por ser como soy"

Habla claro de su identidad y también de la hipersexualización de la sociedad, con la que no se siente nada cómoda.

"Yo, por ejemplo, no tengo nada de impulso sexual y forzarme a tener relaciones, quedar con un chico para tener sexo, luego me hace sentir peor. Pero si dices que no tienes sexo a menudo parece que tienes un trauma como si fueras un sujeto anómalo, cuando lo que sucede es que a mí me sienta bien a nivel emocional ser más selectiva o pensármelo mejor y no lanzarme a la aventura", contó en una entrevista con SModa con motivo del estreno del documental Samantha Hudson, una historia de fe, sexo i electro queer.

En este trabajo, dirigido por Joan Porcel, narra el accidentado periplo que vivió la artista cuando se mudó de Mallorca a Barcelona con el objetivo de triunfar en la música del pop adolescente.

La cinta incluye el discurso de graduación de Samantha, donde puso de manifiesto lo arriesgado que es salirse de lo común: "En el momento en el que yo me pongo una corona, [esto] supone un acto político. En el momento en el que me pongo una mochila de princesas, estoy luchando contra un sistema que me oprime. Y cuando yo me visto de rosa y salgo a la calle y llamo la atención, estoy luchando contra una sociedad que me rechaza y me niega el derecho a disfrutar de mi propia vida. Porque yo realmente corro peligro por ser como soy".

A pesar de que todos los que la rodeaban no auguraban que su trayectoria en los escenarios fuese muy duradera, —y menos cuando sufrió un accidente intentando trepar por un balcón que la mantuvo hospitalizada durante semanas—, Samantha supo reconducir su vida y su carrera profesional tras volver a Mallorca y mudarse posteriormente a Madrid, donde se tomó las cosas más en serio.

Su fructífera trayectoria sobre los escenarios y en la televisión

Las uñas, Paca te lleva al huerto, Veneno y Drag Race España han sido los cuatro proyectos que en los que Hudson ha colaborado con Atresmedia, además de su papel como colaboradora en yu, No te pierdas nada.

Su estética trash y sus referencias de estilo pop la han encumbrado como uno de los iconos LGTBIQ+ más conocidos de su generación, aunque ella asegura que no es su propósito. "Yo no soy activista, aunque la gente lo interprete así. Creo que soy como hay que ser y pienso como hay que pensar. Desgraciadamente, en este mundo, muchos no piensan como hay que pensar, por eso el que yo diga una cosa que esté bien se tacha de activismo", explicó en una entrevista para ICON.

Su último proyecto es AOVE, un EP cuyo primer single se estrenó el pasado 17 de marzo. Otra vez es la que marca "nueva era, nuevo rollo, cool, sexy, máquina,rave, party, fiesta".