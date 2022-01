Concursantes 'Tu Cara Me Suena' 9 // Antena 3

Tras el parón navideño, la competición de Tu cara me suena ha vuelto por la puerta grande para demostrar que las cosas están más duras que nunca en la lucha por convertirse en el ganador del programa. Desde Mala Rodríguez, hasta la propia Lina Morgan, pasando por ídolos de la música como Avril Lavigne o Michael Jackson, la octava gala ha dejado grandes actuaciones y un nuevo cambio en la clasificación del programa.

Con muchas sorpresas, David Fernández fue el encargado de protagonizar la actuación de la noche, poniéndose en la piel de Miki Núñez y cantando Me Vale junto al eurovisivo cantante. Además, Nia derrochó auténtica pasión durante su imitación de Jennifer Hudson, una de las más alabadas del programa, y Los Morancos saborearon una de sus mejores imitaciones tras ponerse en la piel de El Cigala, una de las sorpresas de la noche.

Por su parte, la presentadora Tania Llasera fue la invitada de la noche, transformándose en la mismísima Julie Andrews, para deleitarnos con Do-re-mi una de las canciones más míticas de Sonrisas y lágrimas.

¿Quién ha sido el ganador de la octava gala de 'Tu cara me suena'?

Tras el triunfo de Lydia Bosch en el último programa, las tornas han vuelto a los favoritos habituales. Y es que, a pesar de los pinchazos de María Peláe y Agoney, que a pesar de todo siguen en la recta final para convertirse en ganadores, la favorita del público no falló. Nia volvió a hacerse con los 12 puntos del jurado y del público, haciendo pleno de nuevo para llevarse la victoria en la octava gala de Tu cara me suena.

La cantante, que se puso en la piel de Jennifer Hudson para cantar One night only, ha demostrado su increíble registro vocal en una actuación en la que puso toda su alma. De hecho, el jurado casi ni ha tenido palabras para hablar de la actuación de Nia y se han sucedido las palabras de elogio. "Es la noche en la que a todos nos has puesto los pelos de punta, en la que más alma se ha visto por tu parte en la actuación, en la que quizás más ganas tenías de gustar y así ha sido", reiteró Llácer.

Esta es la segunda victoria de la ganadora de Operación Triunfo 2020 en su paso por Tu cara me suena 9. La cantante quiso destinar sus 3.000 euros de premio a la asociación La Barandilla, y mandó un mensaje muy especial reivindicando una pandemia silenciada como son los suicidios. "En 2020 la primera causa de muerte en España es el suicidio, sobre todo en jóvenes, y creo que la gente no le presta atención a la salud mental. Es muy importante de lo que tenemos que ser muy conscientes", reivindicó antes de entregar la cuantía a la asociación La Barandilla.

"Me gustaría hacer mención a Stop Suicidios, de un amigo mío que se llama Román, cuya madre se suicidó. Ha creado una plataforma que ayuda a la prevención del suicidio, si alguien tiene problemas de salud mental, que por favor busque ayuda. Hay problemas que tenemos todos, es súper importante que nos inculquen este tipo de cosas desde pequeños", explicaba.

