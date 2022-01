Recuperamos el video del test de drogas a José Yélamo del que se mofaban en SLQH: "Lo pasé muy mal"

Sé lo que hicisteis..., el programa que presentaban Patricia Conde y Ángel Martín todas las tardes en laSexta, se cebaba (y bien) con los programas y compañeros de otras cadenas. Nadie estaba exento de ser sometido al análisis de los despiadados guionistas y presentadores del programa. Tampoco José Yélamo.

El presentador de La Sexta Noche, entonces reportero de España Directo, fue objeto de mofas por cómo reaccionó a la propuesta de la presentadora Pilar García Muñiz de someterse en directo a un test de drogas.

"¿Podemos hacer un ejemplo? ¿Te atreverías a hacer este test en vivo?", le preguntó a su compañero, que se quedó en silencio durante varios segundos. La reacción de la presentadora no tiene desperdicio. "Le he pillado, le he dejado sorprendidísimo", dijo en directo.

El momento, como no podía ser de otra manera en aquel momento, hizo las delicias de Ángel Martín y el resto de sus compañeros. No tiene desperdicio.

"Lo pasé muy mal", le confesó este sábado a Ángel Martín durante su entrevista en el programa de La Sexta.

"¡Oh! ¡Eras tú! ¡Qué maravilla!", le dijo sorprendido Ángel Martín, que no había reconocido al protagonista del famoso vídeo. "Ahora hablamos fuera... En el momento lo llevé muy mal", le respondió Yélamo.

El vídeo no solo fue objeto de risas en SLQH, también el programa de TV3 AMP? hizo buen uso de las imágenes, de las que ya había hablado el presentador este pasado junio. Fue con Mamen Mendizábal durante una entrevista en Más Vale Tarde. La lección adquirida fue clara: "Aprendí que no se puede ir directo del after a trabajar".