El reflexivo mensaje de Sara Carbonero tras recibir el alta hospitalaria

Sara Carbonero ya se encuentra en su casa. Hace una semana, la periodista se sometía a una operación después de una revisión médica y tuvo que permanecer en la Clínica Universitaria de Navarra, aunque por fin ha recibido el alta y ya puede descansar tranquila rodeada de sus seres queridos.

Aunque la ex de Casillas no se ha referido todavía a su estado de salud, en redes sociales sí que ha ido colgando pequeños posts bastante significativos. El último de ellos, a través de sus stories, ha sido un poema del escritor Karmelo C. Iribarren llamado El secreto de la vida.

"Escuchas el sonido de la lluvia, desde la cama, de noche, junto a ella. Te giras un poco y observas su perfil recortado en la penumbra; en los labios, en calma, ese amago de sonrisa. Y no sabes cómo, pero sabes que no te hace falta nada más, que ahí está todo lo que necesitas", dice el pequeño texto.

Sara Carbonero ha estado acompañada por su familia

A pesar del interés, la familia de la periodista mantuvo en riguroso silencio. Se sabía que su hermana Irene permanecía al cargo de sus dos hijos con Iker Casillas, Lucas y Martín, y que su madre Goyi Arévalo no se separó de ella.

La única que se pronunció es su inseparable amiga Isabel Jiménez, que fue compañera en los medios de comunicación durante mucho tiempo y con la que ha fundado la marca de moda Slowlove.

La periodista fue fotografiada entrando al hospital con un gran ramo de flores y tranquilizó a sus compañeros de profesión sobre el estado de salud de su amiga. "No os preocupéis, que está muy bien. Estad tranquilas".

Poco a poco, parece que Sara Carbonero va recuperándose ya que ahora puede descansar en su casa con sus seres queridos.