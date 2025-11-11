Todo lo que ha dicho Andy sobre Lucas en la entrevista de El Hormiguero

Andy Morales abre el telón para dar paso a su carrera en solitario. Marioneta se presenta como la carta de presentación del gaditano. Un tema melódico cuidado en su producción que sigue la senda sonora que cosechó en su etapa con Andy y Lucas. Con esta primera piedra para construir lo que será su trayectoria como solista, el artista, quien también visitará el próximo miércoles día 12Cuerpos Especiales, estuvo en El Hormiguero. Durante su entrevista con Pablo Motos, el cantante ha revelado los detalles de su nuevo proyecto y su verdad en lo que respecta a todo lo vivido con Lucas Morales.

Todo sobre su nueva música

Tras 20 de años de carrera, el intérprete de Tanto La Quería ha contado las novedades de su nuevo álbum en solitario titulado Solo. Un trabajo con el que asegura que ha recuperado la ilusión por la música. "Después de muchos años, recuerdo cuando empezamos, cuando empecé con mi media naranja, participaba en lo musical y fui perdiendo esa parte de meter voces, encargarme coros y eso lo fui perdiendo hasta que desaparecí y mi ilusión y mis ganas y mi vida es la música. En el momento en el que desaparecí con eso, venía por dinero" ha detallado Andy Morales al inicio de su charla con Pablo Motos.

"Me metía en un estudio, empezaba a meter voces, pero hubo un momento en el que la otra parte no le gustaba como montaba los temas y por no tener discusión eso se fue al garete. Pero con este disco sí que es verdad que he tenido la suerte de contar con un gran amigo que es Juanma Leal, que también ha sido una sorpresa brutal, como productor, persona y amigo. Estoy haciendo el disco que siempre he soñado" ha expresado. Una producción de la que ha especificado que tiene más de doce temas.

¿Cuál es el significado detrás de 'Marioneta'?

Sobre su nuevo single, Andy ha detallado cuál es el mensaje detrás de Marioneta. "Es un desamor como le ha podido ocurrir a cualquier persona y puede coincidir con historias mías del pasado, pero la idea de su autor y mía era una relación rota, una relación de desamor" ha apuntado

Aclarando el trasfondo de este tema Pablo Motos le preguntó sobre si se trataba de si había "hecho un Shakira", a lo que Andy ha respondido confesando que "es verdad que se hablan cosas en el tema que se hablan cosas que son muy parecidas a lo que me han podido pasar y he podido sentir (…) aunque es un desamor". En lo que respecta a la letra, lejos de lo que muchos puedan, Andy ha aclarado que "no tiene nada que ver" con su pasado con Lucas.

La verdad detrás de la autoría de 'Son de amores'

En lo que respecta a su relación con Lucas, Andy ha confesado que le tiene mucho que agradecer a su compañero de dúo: "Durante la crisis tuve un problema económico, él me ayudó, durante la pandemia también y eso se lo agradezco y él ha estado a mi lado".

Sin embargo, con Son de amores, Andy ha revelado que a pesar de participar activamente en la composición del tema, no figura como autor. En aquel entonces, Andy ha explicado que "no entendía mucho del negocio". "Él (Lucas) siempre ha flipado con mi voz y veía que al principio me admiraba, me enseñaba sus temas, lo montábamos los dos los temas, pero Lucas era futbolista, venía de la cantera del Cádiz. Yo me dedicaba a los carnavales" ha contextualizado. "Con Son de amores pasó que me dice 'hazme la música del estribillo'" ha señalado. Sin embargo, a la hora de registrarlo, Lucas le pidió más porcentaje de la autoría del disco. "Pero sí que es verdad que esa música es mía" ha puntualizado.

El enfrentamiento de Andy y Lucas: ¿Qué ocurrió realmente?

Andy ha confesado que el momento más duro de su carrera lo ha vivido en estos últimos meses. Una situación que supuso un mal sabor de boca con un enfrentamiento que tuvo con Lucas el pasado mes de mayo, cuando Andy y Lucas tocó en un pueblo de Mérida. "Fue una pelea de verdad, lo que pasa es que físicamente no nos tocamos" ha afirmado. En abril, el dúo paró sus compromisos musicales, ya que Lucas se sometió a una cirugía en la nariz.

Durante ese concierto, Andy ha narrado que Lucas estuvo nervioso. "Nos montamos en el escenario y me pongo con el micro a decir tonterías para reírnos. Y en una de estas que me miro con su sobrino, que venía con nosotros asistiéndolo, vino hacia mí" y le reclamó que "tenían que ser profesionales".

"Ya cuando bajamos del escenario ya me enfrenté a él y nos tuvieron que separar. Físicamente, no nos tocamos, sí que estuvimos a punto y nos dijimos de todo", ha expresado.

Andy, después de la pela, acudió al hospital, pero ha matizado que no fue por aquel conflicto:"Tres semanas antes estaba jugando al fútbol, me hago daño en abductor, entonces con ese encontronazo (…) y en ese momento nos separaron".

La cuestión económica

Pablo Motos, a la hora de retomar la entrevista, le ha puntualizado una frase: "Hay una frase tuya que es Lucas, se llevaba tres partes, la suya, la que me robaba y la que no me daba". En lo que respecta a ciertas cuestiones económicas que envuelven al dúo, Andy ha desvelado que a pesar de no tener pruebas, que de un caché de 30.000 euros él mismo se podía llevar entre 2.000 y 3.000 euros.

Tras salir de su anterior discográfica, Andy contó que Lucas se hizo a cargo de todo. Cada uno de ellos tenía una S.L. Sin embargo, Andy cerró la suya propia, mientras Lucas "facturaba todo" con su empresa, a lo que hizo tener que "confiar en su palabra". Además, Andy ha asegurado que nunca ha recibido dinero de las escuchas ni de Spotify ni de YouTube.

Incluso el cantante ha contado durante su entrevista que ha tenido que comprar entradas para su propio concierto. "En Madrid tengo entendido que a él le dieron 200, a mí 52 y mendigando", ha puntualizado.

De hecho, del concierto en el Palacio Vistalegre, según la cifra que reveló Andy, tuvo una recaudación de 250.000 euros, de la que el artista liquidó 10.000 euros. No obstante, a pesar de las voces que apuntaban a que en su último concierto, Andy estaba apagado, el intérprete confesó sentirse "libre".