Troy Kotsur se convierte en el primer actor sordo en ganar un Oscar por su papel en 'CODA'

Los premios Oscar 2022 pasarán a la historia por ser la gala en la que primera vez se ha reconocido el trabajo de un actor sordo. Troy Kotsur ha conquistado la estatuilla dorada a Mejor actor de reparto por su papel en CODA: Señales del corazón, una adaptación de la película francesa de 2014 La familia Bélier.

El actor de 53 años partía como claro favorito para hacerse con la estatuilla y después de conseguir este premio su historia cobrará especial interés.

"No puedo creerme que esté aquí", ha empezado diciendo en lengua de signos Kotsur, muy emocionado. "Es extraordinario que CODA haya llegado a todo el mundo, incluso a la Casa Blanca" ha continuado, agradeciendo la oportunidad que ha tenido la película de llegar a tanta gente.

A continuación, el actor ha querido hablar de su padre: "Mi padre era el mejor signador de la familia. Tuvo un accidente y se quedó paralizado de la nuca para abajo y ya no pudo ser signador. Papá tú eres mi héroe y siempre te querré".

Por último le ha dedicado el premio a la comunidad sorda, a la comunidad CODA y a la comunidad con discapacidades: "Es nuestro momento".

Una historia de superación y sueños

Nacido el 24 de julio de 1968 en Mesa (Arizona), Troy Kotsur fue un niño marcado por la sordera, un problema que sus padres detectaron cuando tenía nueve meses.

El ahora actor descubrió en el colegio su verdadera vocación: la actuación. Por ello, a pesar de lo complicado que sería hacerse un lugar en la industria del cine, nunca desistió pese a que tuvo muchas trabas. "He pasado por mucho: problemas económicos y opresión, gente que no está lista para trabajar con un actor sordo", aseguró en una entrevista con The New York Times.

A lo largo de los años, el actor ha realizado numerosas audiciones y, aunque en muchas de ellas no consiguió el éxito esperado, esto le enseñó a aceptar el rechazo y no tirar la toalla.

Su papel en CODA

En CODA, Kotsur interpreta a un conmovedor y divertido padre llamado Frank Rossi, un pescador sordo que lucha por relacionarse con su hija adolescente, Ruby.

La nominación al Oscar fue una liberación para Troy. “Siento que tenía polvo cubriendo mi espalda, y con la nominación, empezó a evaporarse. He pasado por muchas cosas. Con toda esa lucha y ese trauma, me siento como si tuviera cortes por todo el cuerpo que por fin se han curado. No me había dado cuenta del gran paso que iba a suponer esto, incluso mayor de lo que pensaba, y es una verdadera bendición”, recoge Clarín.

En su camino hacia el Oscar, el intérprete estadounidense ha ganado otros honores gracias a este papel.

Una lucha en contra de los estereotipos y los prejuicios

Con más de 20 años de carrera, Troy Kotsur, que experimentó el rechazo en una industria propensa a caer en los estereotipos y los prejuicios, espera que CODA sirva para que Hollywood pueda llegar a comprender mejor a los actores sordos. Por ello, confía en el cambio y llama a dejar de ver a la comunidad sorda bajo una "perspectiva de limitaciones".

"Espero que Hollywood haya aprendido a tener paciencia, porque yo he sido paciente tratando de trabajar con personas oyentes a lo largo de los años (...) Es muy importante no pensar en los actores sordos desde una perspectiva de limitaciones, porque como sordo puedo conducir, puedo cocinar, puedo tener sexo, puedo hacer todo. Lo único donde hay una barrera es en la comunicación, y eso es todo", reivindicó en la misma entrevista con The New York Times.

"Como sordo puedo conducir, puedo cocinar, puedo tener sexo, puedo hacer todo"

Su esposa también es una actriz sorda y su hija, una oyente

La esposa de Troy Kotsur es Deanne Bray, una conocida actriz sorda que tiene un papel fijo en la serie Sue Thomas F.B.Eye. Ambos se conocieron en la Compañía Nacional de Teatro para sordos. Un año después de ese primer encuentro, se volvieron a ver y comenzaron a salir.

Al igual que ocurre en la película CODA, en la vida real, la hija de Troy y Deanne es una oyente que disfruta de la música “Cuando mi hija está tocando música, no sabe que estoy detrás de ella. Me acerco, toco el cuerpo de la guitarra acústica y puedo sentir las vibraciones de la guitarra”, dice Kotsur al hablar de la joven Kyra Monique Kotsur, de 16 años. “Puedo hacer lo mismo con el piano. Puedo descansar mis brazos sobre el piano de cola y sentir las vibraciones cuando ella está practicando”, añade.

Otros trabajos de Troy Kotsur

Antes de unirse a la película nominada al Oscar, Troy había participado en aclamadas obras como Big River y Spring Awakening. Además, tiene una carrera en la televisión que incluye papeles recurrentes en Mentes Criminales, CSI: NY y Sue Thomas: ‘FB-Eye.