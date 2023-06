"¿Te lo tuvieron que decir?.": Manel Fuentes reacciona a la confesión de Lolita sobre Àngel Llàcer

Las anécdotas volvieron a Tu cara me suena de la mano de Lolita. La cantante, integrante de la mesa del jurado, habló de la relación de su hermano Antonio Flores con Antonio Vega, al que imitó Alfred García, y también de cómo entró en el programa de Antena 3.

"Yo estoy aquí en Tu cara me suena porque llamé a Tinet Rubira y le dije me encantaría estar en Tu cara me suena. '¿Cómo concursante?', me preguntó, y le dije: 'No, como concursante no, pero si algún día ves que puedo tener un lugar... ", contó la cantante, que se incorporó al programa en la temporada 4.

Lo contó después de la actuación de Merche, que inspiró a Lolita para contar otra anécdota ya conocida por Àngel Llàcer. "Me meo con esto, siempre me lo dices", le dijo su compañero, presidente de la mesa del jurado.

Si Lolita llamó a Tinet es porque seguía el programa para ver a Llàcer. "Yo no lo conocía personalmente y decía: 'Este muchacho me gusta, a mí este muchacho me pone...", confesó ante la sorpresa de Manel Fuentes. "Tenías un ojo, hija mía...", apuntó el presentador.

"Me daba morbo, y yo estaba casada en esa época", continuó la cantante, y añadió: "Ya cuando me dijeron...". "¡¿Te lo tuvieron que decir?!", preguntó sorprendido Fuentes.

El caso es que cuando la llamaron para unirse al programa y conoció en persona a Llàcer confirmó sus sospechas. "Dije: 'Yo no me equivocaba, a mí este señor me pone, lo que pasa que yo a él no".

Todo esto lo contó antes de valorar a Merche, que imitó a Selena y que recibió ocho puntos de Lolita. "Esto es para decirte que tendrás una buena nota. Es muy difícil con tu quejío y con tu forma de respirar cantar como cantaba Selena.