Úrsula Corberó no empezó en 'Física o Química': este fue el primer trabajo de la actriz catalana que estrena película en Hollywood

Úrsula Corberó ya ha empezado a hacer las Américas. El viernes 13 de agosto se estrena en cines Sanke Eyes, su primera película hecha en Hollywood, en la que interpreta a la Baronesa, la villana de la cinta.

La actriz llega a la Meca del cine tras arrasar a nivel mundial con la serie La casa de papel, que estrena su quinta y última temporada el 3 de septiembre en Netflix. Su Tokio es conocida en cualquier rincón del planeta.

Ahora tiene el reto de brillar con su nuevo personaje, que reconoce le costó hacerse con él. "Para mí era un poco lío el inglés, porque cada uno tenía su acento y yo estaba un poco pez al principio", ha contado en una entrevista en Europa Press sobre este debut, del que ha compartido el tráiler recientemente en redes sociales.

Lo bueno es que no es el personaje principal de la cinta y eso le animó a decir "sí" a la película dirigida por Robert Schwentke.

Al ser secundario, el personaje "no tiene el peso absoluto de la cinta pero a la vez, las pocas veces que aparece, es un personaje que tiene el control absoluto", cuenta sobre la película que se rodó antes de que estallase la pandemia en marzo de 2020.

La primera vez de Úrsula Corberó no fue 'Física o Química'

El ascenso de la carrera de Úrsula Corberó ha sido meteórica en los últimos años. Desde que se convirtió en Tokio en La casa de papel, la popularidad de la actriz que se dio a conocer gracias a su papel en Física o Química no ha hecho más que crecer. Quién se lo iba a decir a Ruth...

... A Ruth y a sus otros personajes, porque Úrsula Corberó tiene un pasado más allá de Ruth. La actriz de ahora 31 años debutó en el 2002 cuando solo tenía 13 años.

Fue en la serie Mirall Trencat de TV3 con una imagen que dista mucho de la que proyecta actualmente.

Luego pasó a Ventdelplà, también en TV3. Su personaje recuerda estéticamente a Ruth.

También salió en un capítulo de la serie Cuenta atrás, protagonizada por Dani Martín y Álex González, en un episodio de El Internado y protagonizó el corto Crónica de una voluntad. Luego ya llegó Física o Química y la fama, primero nacional y luego internacional gracias a Tokio.

Actriz gracias a su madre

Si Úrsula Corberó está ahora en Hollywood se lo debe a su madre Esther, como ella misma explicó en Instagram publicado el 8 de marzo de 2017.

En su publicación, que ya no existe, relató el esfuerzo de su progenitora para que ella cumpliese su sueño.

"Ha trabajado de corsetera, de floristera, de pescadera, ha limpiado casas, ha sido auxiliar de clínica dental, ha vendido colchones... Y cuando le dije con 6 años que quería ser actriz le suplicaba a su jefe que le diera la tarde libre y le decía que se lo descontara del sueldo para llevarme a los castings", escribió la actriz.

"Vivíamos a 62 kiómetros de Barcelona y mi madre no tenía coche ni carné, hacíamos autoestop en el pueblo para que nos llevaran al pueblo de al lado y allí cogíamos un tren que nos dejaba en Barcelona. Después metro. Las colas de los castings de publicidad eran infernales y durante un año no me cogieron para ningún anuncio, pero quien la sigue la consigue", añadió la intérprete Un esfuerzo que la actriz no ha olvidado y que intenta devolvérselo cada día siendo mejor actriz, pero más aún, una mejor mujer en el mundo", añadió la intérprete, que también dedicó el post a su hermana Mònica, madre soltera y que ha hecho lo imposible para darle a su hijo todo lo que necesita: "He llegado donde estoy gracias a la garra que he heredado de ellas".