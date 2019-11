Yolaini protagoniza el momento más entrañable de los Asaltos de La Voz Kids cantando “nos faltaron cereales”

Ya conocemos el nombre de los 16 semifinalistas que formarán parte de la siguiente fase de 'La Voz Kids'. Tal como hicieron la semana pasada David Bisbal y Melendi; esta vez eran Vanesa Martín y Rosario Flores las que tenían la difícil tarea de escoger a los 4 talents de su equipo que pasarán a la Semifinal.

EL MOMENTO MÁS ENTRAÑABLE

Pese haber quedado fuera de la Semifinal, Yolaini ha protagonizado el momento más emotivo cuando, después de interpretar 'La gata bajo la lluvia' de Rocío Durcal en los Asaltos de La Voz Kids, le ha pedido a su coach Vanesa Martín que cantara una canción con ella.

La artista se ha sentado en el escenario con su guitarra junto a la pequeña para cantar a dúo su tema 'No te pude retener' y el momento más divertido ha sido cuando Yolaini ha decidido hacer su propia versión cambiando el "nos faltaron desayunos" por "nos faltaron cereales", provocando la risa de todos los coaches.

EQUIPO VANESA MARTÍN

Vanesa Martín acompañada de su asesora Pastora Soler tenían una complicada tarea tras las actuaciones de todos sus talents: escoger a los cuatro que pasarán a la Semifinal.

Aysha Bengoetxea fue la primera en pasar a la siguiente fase, la joven talent impresionó con su interpretación de 'If I ain't got you' de Alicia Keys.

A pesar de estar enfermo, Marcos Díaz ha podido lucirse en los Asaltos con su magnífica interpretación de 'Stone cold' de Demi Lovato.

Patricia García ha sido una de las afortunadas en obtener su pase para la Semifinal. La malagueña ha interpretado 'Cai' frente a la mismísima Niña Pastori, emocionando tanto a los coaches como a sus propias compañeras de equipo.

Por último, Vanesa Martín escogió a Isabel Marsal para continuar dentro de su equipo, que salió al escenario para interpretar un tema de su propia coach con la guitarra, 'Borracha de amor'.

EQUIPO ROSARIO

Rosario y su hermana Lolita Flores también tenían que decidir qué cuatro talents de su equipo pasarían a la Semifinal.

Daniel García ha cautivado a todo el plató con su interpretación de ‘El Patio’ de Pablo López en los Asaltos de ‘La Voz Kids’, ganándose su pase a la siguiente fase.

El segundo en pasar a la Semifinal ha sido Chavito, que ha impresionado a todos con su interpretación de ‘Cuándo nadie me ve’ de Alejandro Sanz.

Paloma Puelles también se ha ganado su pase a la Semifinal con el sentimiento que le ha puesto para cantar el tema 'Lucía' de Joan Manuel Serrat en los Asaltos de 'La Voz Kids'.

Por último, Paola Casas se creció en el plató con su maravillosa actuación cantando 'Si tú me miras' de Alejandro Sanz.

EQUIPOS QUE SE ENFRENTAN EN LA SEMIFINAL

Equipo Melendi: Sofía Esteban, Sara Gálvez, Alan Brizuela y Julio Gómez.

Equipo David Bisbal: Salvador Bermúdez, Alba Aguilar, María Expósito e Irene Gil (robo a Vanesa Martín).

Equipo Vanesa Martín: Aysha Bengoetxea, Isabel Marsal, Patricia García y Marcos Díaz.

Equipo Rosario Flores: Daniel García, Chavito, Paola Casas y Paloma Puelles (robo a David Bisbal).