El vídeo viral que lleva a la calle los comentarios que los haters escupen en internet

¿Libertad de expresión u odio? Así han titulado Somos Estupendas su vídeo en contra del odio en internet. El "ser hater" se ha convertido en una tendencia en redes sociales. De hecho, en la actualidad cada vez hay más personas que aprovechan el anonimato de sus perfiles para lanzar y difundir mensajes negativos y de odio hacia otros usuarios y, así, tratar de despreciar a esta persona.

Muchos utilizan pseudónimos para evitar responsabilidades y, gracias a esto, sueltan lo primero que pasa por sus mentes. Incluso muchas veces parece una competición para ver quién dice la mayor barbaridad y el comentario más grave. Tal y como dicen Somos Estupendas, la libertad de expresión se ha convertido en odio.

Somos Estupendas, que es la mayor plataforma de salud mental de España, ha apostado tal y como comunican en su web por "revertir en amor el odio difundido en internet desde la empatía y la compasión". Para ello, han realizado un experimento social para hacer reflexionar a estos haters.

#AdoptaUnHater

#AdoptaUnHater es la campaña lanzada para visibilizar el odio que hay en redes sociales y tratar de entenderlo. Hemos normalizado tanto la forma de comportarnos en internet que incluso ha pasado a formar parte del precio a pagar por tener una cuenta de Instagram, por ejemplo.

El vídeo se trata de un experimento social en el que, a través de una cámara oculta, se realizan los mismos comentarios que se ven por redes sociales a gente que camina por la calle. "¿No crees que ya tienes edad para ser madre?", "¿No os da vergüenza estar aquí de cháchara sin estar atendiendo a vuestros hijos?" o "Hacéis una pareja de mierda", son algunas de las frases que han aparecido en algún momento en Instagram y que, en este vídeo, se transmiten a los peatones.

La gente, como no puede ser de otra manera, no da crédito. Sin embargo, cuando esta clase de comentarios aparecen en Instagram no nos echamos las manos a la cabeza, al contrario, no nos sorprende porque está normalizado.

La regla de los 5 segundos

Somos Estupendas aclara que sentir odio es natural, el problema está en cómo lo canalizamos. Al haber normalizado tanto los comentarios negativos y llenos de odio hay veces que puede ser difícil determinar qué es odio y qué no. Para identificarlo plantean una prueba: la regla de los 5 segundos.

Se trata de evitar comentarios hacia otras personas que no puedan cambiar en 5 segundos. "Si ves algo en el aspecto físico de otra persona que no se pueda arreglar en cinco segundos, no lo menciones, no se lo digas. No aportas nada. De verdad".

Por lo tanto, se puede decir: "Oye, tienes comida entre los dientes". Pero no se debe decir: "Ese corte de pelo no me gusta nada cómo te queda", "Qué delgada estás" o "Has engordado".

Somos Estupendas

Somos Estupendas es la mayor plataforma de salud mental y bienestar de España. En su web se pueden encontrar talleres, información y terapia psicológica. Está formada por mujeres que "quieren alcanzar el bienestar a través del aprendizaje, del amor y del autorespeto". "Un punto de encuentro en el que mirar hacia dentro y florecer, empoderarse y mimar todas las parcelas de la vida para sentirse plena".