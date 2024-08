Las virales palabras de Nawja Nimri sobre Daniel Sancho: "No sé ni de qué hablamos"

Te interesa Las frases más polémicas de Rodolfo Sancho para defender a su hijo Daniel Sancho del crimen en Tailandia

Este jueves, Daniel Sancho ha sido condenado a cadena perpetua por el asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta. La condena ha sido reducida de la pena de muerte a la cadena perpetua por la colaboración del acusado con la investigación.

La noticia de la resolución del caso de Daniel Sancho, hijo del actor español Rodolfo Sancho, ha coincidido con la premiere de una nueva serie protagonizada por Manu Ríos, Respira. En ella, uno de los personajes está interpretado por la actriz Nawja Nimri, reconocida por sus papeles en otras series como Vis a vis o La casa de papel.

Europa Press ha aprovechado su encuentro con la actriz para preguntarle por su compañero de profesión, Rodolfo Sancho, y su respuesta se ha vuelto rápidamente viral en redes sociales.

Junto a ella se encontraba el también actor de la nueva serie Borja Luna, quien ha mandado "un abrazo grandísimo a Rodolfo" porque le "parece un hombre maravilloso". Mientras, Nawja Nimri comentaba que no sabía quién era y si formaba parte del reparto de Respira. "Igual no es el momento para hablar de eso realmente", ha añadido Luna, a lo que Nimri ha contestado: "Igual sí".

"No sé de qué me hablas ahora mismo, no sé quién es. ¿Quién es y qué ha pasado?", ha preguntado interesada la actriz. Tanto su compañero de reparto como el periodista le han explicado lo ocurrido, asegurando que Daniel Sancho ha sido condenado a cadena perpetua. "No jodas, eso es siempre mal. Aunque se haga justicia siempre es una tristeza del capón, sea quien sea, porque yo todavía no sé muy bien ni de qué hablamos", ha añadido Nawja Nimri.

"No se lo tengáis en cuenta", ha zanjado Borja Luna sobre las declaraciones de Nimri.